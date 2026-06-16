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Στα 35,22 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Απρίλιο 2026

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Στα 35,22 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Απρίλιο 2026
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Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 8,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που είχε ανέλθει στα 32,52 δισ. ευρώ.

Στα 35,22 δισ. ευρώ ανήλθε τον Απρίλιο 2026 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 8,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που είχε ανέλθει στα 32,52 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 26,7%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 2,8%.

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tags:
Επιχειρήσεις
ΕΛΣΤΑΤ
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