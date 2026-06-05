«Πράσινο φως» από ESM-EFSF για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της βιωσιμότητας του χρέους, δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του European Stability Mechanism (ESM) και του European Financial Stability Facility (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να χορηγήσουν στην Ελλάδα εξαίρεση (waiver) από την υποχρεωτική πρόωρη αποπληρωμή δανείων του ESM/EFSF που θα ενεργοποιούνταν λόγω της πρόωρης αποπληρωμής της προς τους δανειστές του Greek Loan Facility (GLF). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εν μέρει αυτή η πρόωρη αποπληρωμή.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή προς ορισμένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ενεργοποιεί υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και τον EFSF. Χάρη στις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεούται πλέον να προχωρήσει σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF — η δεύτερη μεγαλύτερη έως σήμερα — εκπέμπει ένα ακόμη θετικό μήνυμα προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίων για την Ελλάδα και βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και CEO του EFSF.

Οι εξαιρέσεις και η χρήση του ταμειακού αποθέματος εγκρίθηκαν κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, με το οποίο προτεινόταν η πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που αρχικά έληγαν το 2029 και κατά την περίοδο 2033-2035, συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, τα κεφάλαια που τηρούνται στον λογαριασμό ταμειακού αποθέματος θα έχουν εξαντληθεί.

Το Greek Loan Facility αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια 14 χωρών της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων παραμένουν ανεξόφλητα 26,3 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.