Αλέξια Πουτέγιας: Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το γυναικείο ποδόσφαιρο

Μετά από 14 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, η Αλέξια Πουτέγιας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να συνεχίσει (ίσως και να κλείσει) την ποδοσφαιρική της καριέρα στην ομάδα της Αγγλίας, London City Lionesses. Η 32χρονη αρχηγός της ισπανικής ομάδας μετράει, από τα 18 της, 507 συμμετοχές, 233 γκολ, δύο Χρυσές Μπάλες, 10 πρωταθλήματα, 10 Copa de la Reina και επτά Copa Catalunya.
H London City Lionesses, που ανήκει στη δισεκατομμυριούχο επενδύτρια Μισέλ Κανγκ, δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να φέρει την Αλέξια Πουτέγιας στο Λονδίνο. Έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο βέβαια: η πρώην συμπαίκτρια της, Χάνα Φερνάντεθ, ο Ισπανός προπονητής Έντερ Μαέστρε, αλλά και η μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει στο ρόστερ και η Μάπι Λεόν.
