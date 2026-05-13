Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Πρόστιμα σε 2 εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία και παραβάσεις καταναλωτικής νομοθεσίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρόστιμα σε 2 εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία και παραβάσεις καταναλωτικής νομοθεσίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά, προχωρώντας στην επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις αθέμιτης κερδοφορίας και καταναλωτικής νομοθεσίας.

ΦΑΓΕ Ελλάδος

Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

DOVALUE Greece

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DOVALUE Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς
Πρόστιμα
Επιχειρήσεις
ΦΑΓΕ
doValue Greece
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider