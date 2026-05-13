Πρόστιμα σε 2 εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία και παραβάσεις καταναλωτικής νομοθεσίας

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά, προχωρώντας στην επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις αθέμιτης κερδοφορίας και καταναλωτικής νομοθεσίας.

ΦΑΓΕ Ελλάδος

Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

DOVALUE Greece

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DOVALUE Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.