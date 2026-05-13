Ρωσία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σταθμό πετρελαίου και μονάδα φυσικού αερίου

Ο διοικητής του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού και των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ρόμπερτ Μπρόβντι ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές στις δεξαμενές.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε έναν ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιοχή του Κρασνοντάρ στην νότια Ρωσία και μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Αστραχάν.

Ο διοικητής του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού και των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ρόμπερτ Μπρόβντι ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές στις δεξαμενές.

Στο μεταξύ, ρωσική επίθεση προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων στην δυτική περιοχή της Ουκρανίας Ρίβνε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Επλήγη επίσης μια πολυκατοικία δήλωσε ο κυβενρήτης Ολεξάντρ Κοβάλ μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.