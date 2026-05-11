Οικονομία | Διεθνή Νέα

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026 βλέπουν οι αναλυτές - Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026 βλέπουν οι αναλυτές - Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό
ΕΚΤ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί υψηλότερα τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί υψηλότερα τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αυξήσεις κατά 25% τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Σεπτέμβριο, ευθυγραμμιζόμενες περισσότερο με τις προσδοκίες της αγοράς για τουλάχιστον δύο κινήσεις φέτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-7 Μαΐου. Η προηγούμενη έρευνα προέβλεπε μόνο μία αύξηση στο επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 2%.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9% φέτος, από 2,8% στην προηγούμενη έρευνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2027 και θα φτάσει τον στόχο της ΕΚΤ για 2% το 2028.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων, καθώς αξιολογούν την οικονομική ζημιά που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να γίνει πιο περιοριστική εάν διευρυνθεί το ενεργειακό σοκ.

Το αν τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα στη συνεδρίαση του Ιουνίου, σύμφωνα με τον απερχόμενο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος χαρακτήρισε το σημερινό επίπεδο αβεβαιότητας «βίαιο».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Blackstone εξαγοράζει την Skroutz από την CVC

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ΑΦΜ: Στο «ραντάρ» καταθέσεις, ακίνητα, POS και social media

Το φθινοπωρινό εκλογικό χαρτί, ο Μητσοτάκης «παίζει» Metallica, οι «καλοδεχούμενες προτάσεις» του ΠΑΣΟΚ

tags:
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Επιτόκια
Πληθωρισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider