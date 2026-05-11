ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026 βλέπουν οι αναλυτές - Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί υψηλότερα τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αυξήσεις κατά 25% τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Σεπτέμβριο, ευθυγραμμιζόμενες περισσότερο με τις προσδοκίες της αγοράς για τουλάχιστον δύο κινήσεις φέτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-7 Μαΐου. Η προηγούμενη έρευνα προέβλεπε μόνο μία αύξηση στο επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 2%.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9% φέτος, από 2,8% στην προηγούμενη έρευνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2027 και θα φτάσει τον στόχο της ΕΚΤ για 2% το 2028.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων, καθώς αξιολογούν την οικονομική ζημιά που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να γίνει πιο περιοριστική εάν διευρυνθεί το ενεργειακό σοκ.

Το αν τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα στη συνεδρίαση του Ιουνίου, σύμφωνα με τον απερχόμενο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος χαρακτήρισε το σημερινό επίπεδο αβεβαιότητας «βίαιο».