Morgan Stanley: «Αγώνας ενάντια στον χρόνο» στην αγορά πετρελαίου

Η αγορά πετρελαίου δίνει «αγώνα ενάντια στον χρόνο», καθώς οι παράγοντες που μέχρι στιγμής συγκρατούσαν την άνοδο των τιμών λόγω του πολέμου με το Ιράν ενδέχεται να πάψουν να ισχύουν εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Παρά την απώλεια σχεδόν 1 δισ. βαρελιών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2022, καθώς η αγορά εισήλθε στην κρίση με αποθέματα ασφαλείας, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να αναμένουν ότι τα Στενά θα επαναλειτουργήσουν, ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Martijn Rats. Επιπλέον, οι αυξημένες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των εισαγωγών από την Κίνα, βοήθησαν να προστατευθεί η αγορά από το σοκ, πρόσθεσαν.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι αναλυτές ανέφεραν ότι ένα κλείσιμο μεγαλύτερης διάρκειας από αυτό που μπορούν να αντέξουν η Κίνα ή οι ΗΠΑ «θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου στενότητα στην αγορά». Ενώ η ασιατική χώρα φαίνεται προς το παρόν καλά προετοιμασμένη, «η δυνατότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το αυξημένο επίπεδο εξαγωγών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και φαίνεται να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις», σημείωσαν.

Παρότι το αργό πετρέλαιο έχει επιδοθεί σε ράλι από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου -με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά για σχεδόν όλη τη ναυσιπλοΐα λόγω διπλού αποκλεισμού από το Ιράν και τις ΗΠΑ- τα futures δεν έχουν ξεπεράσει τα υψηλά που καταγράφηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προς το παρόν, το βασικό σενάριο της Morgan Stanley προβλέπει ότι τα Στενά θα ανοίξουν πριν οι ΗΠΑ αναγκαστούν να περιορίσουν τις εξαγωγές τους και πριν η Κίνα χρειαστεί να σταματήσει τη μείωση των εισαγωγών της. Ωστόσο, εάν η διακοπή παραταθεί, είναι πιθανή περαιτέρω άνοδος των τιμών.

«Η πορεία έχει σημασία: ένα άνοιγμα μέσα στον Ιούνιο, με τα αποθέματα ασφαλείας των ΗΠΑ και της Κίνας ακόμη εν μέρει άθικτα, αποτελεί το βασικό σενάριο. Ένα κλείσιμο που θα παραταθεί έως τα τέλη Ιουνίου ή ακόμη και τον Ιούλιο είναι το περιβάλλον στο οποίο η τιμή του Brent θα πρέπει να κάνει τη δουλειά που μέχρι τώρα κατάφερνε να αποφεύγει», ανέφεραν για τα futures του brent.

Στο βασικό σενάριο της τράπεζας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, το Dated Brent -ένας φυσικός δείκτης τιμών πετρελαίου- προβλέπεται στα 110 δολάρια το βαρέλι για το τρέχον τρίμηνο, στα 100 δολάρια για το επόμενο τρίμηνο και στα 90 δολάρια για την περίοδο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, χωρίς αλλαγές στις προβλέψεις. Στο bull σενάριο -που βασίζεται σε παρατεταμένο κλείσιμο- οι τιμές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 130 και 150 δολαρίων.