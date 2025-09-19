«Σύννεφα» πάνω από το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου - Στον «πάγο» ο διαγωνισμός 320 εκατ.

Αρχές Οκτωβρίου η εξέταση προδικαστικής προσφυγής που υπεβλήθη στην ΕΑΔΗΣΥ από το σχήμα ΑΚΤΩΡ – ΤΟΜΗ. Η Περιφέρεια Αττικής αναστέλλει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», έως την έκδοση οριστικής απόφασης. Ποιο είναι το έργο, ποιες παρεμβάσεις – αναπλάσεις προβλέπονται.

Αναστέλλεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ο διαγωνισμός που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ), όπως έχουμε αναφέρει. Μάλιστα, είχε οριστεί και η 25η Σεπτεμβρίου ως ημέρα υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός για την ώρα «παγώνει», λόγω προδικαστικής προσφυγής που υπεβλήθη από το σχήμα ΑΚΤΩΡ – Τομή, θεωρώντας ότι η διακήρυξη έχει όρους (οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί, απαιτήσεις για κοινοπραξίες, κύκλους εργασιών, τεχνικά ζητήματα, εμπειρία για διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κοστολόγηση του έργου κ.α.) οι οποίοι εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και πάντως δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή της κοινοπραξίας στο διαγωνισμό. Εξέλιξη που οδήγησε την Περιφέρεια να αναστείλει στην παρούσα φάση τη διαδικασία, μέχρι να εξεταστεί από Οκτώβριο από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και να βγει σχετική απόφαση. Πάντως, να αναφέρουμε ότι κάθε υποψήφιος διεκδικητής έχει το δικαίωμα να εξετάσει τους όρους της διακήρυξης και να στραφεί κατά συγκεκριμένων, ή και συνολικά κατά του διαγωνισμού, αν θεωρήσει ότι αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό ή εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, όπως, άλλωστε, συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, η Περιφερειακή Επιτροπή, που συνεδρίασε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα «την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ” της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6036908, εκτιμώμενης αξίας 258.064.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 214961 έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. Α735/2025 Απόφαση Αναστολής της ΕΑΔΗΣΥ». Όπως προκύπτει, στις 25-8-2025 υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή της Ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», με την οποία προσφεύγουσα ζητά να ακυρωθούν όροι της διακήρυξης, καθώς και η προσβαλλόμενη Διακήρυξη στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, σωρεύει αίτημα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής.

Με την υπ΄αριθμ. 1610/2025 Πράξη Προέδρου 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της πιο πάνω προδικαστικής προσφυγής η 3η/10/2025. Ετσι, η ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής και η Περιφέρεια Αττικής «παγώνει» έως τότε τον διαγωνισμό. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είχε οριστεί σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προβλεπόμενες αναπλάσεις

Μεταξύ άλλων, οι προβλεπόμενες αναπλάσεις αφορούν στην διαμόρφωση γραμμικού αστικού Πάρκο επιφανείας περί τα 90 στρέμματα συνολικά, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδικά έργα περιβάλλοντος χώρου όπως οι 3 κολυμβητικές δεξαμενές, θεματικές παιδικές χαρές και χώροι κοινωνικών παιχνιδιών, χώροι φυσικής αναγέννησης, ανάπτυξη θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τεχνητός υγρότοπος, νέο πολύ-λειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, χώροι εκδηλώσεων, γέφυρες και πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζουν τη σύνδεση της πόλης με το Πάρκο, Smart Park-με πρόβλεψη κατασκευής υποδομών «Έτοιμες για το Μέλλον», ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωση ΑΠΕ, νέα κτιριακά έργα ανωδομής επιφανείας περί των 4.000 τ.μ. και συνοδοί βοηθητικοί υπόγειοι χώροι επιφανείας άνω των 850 τ.μ., υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιφανείας περί τα 31.000 τ.μ., αναβάθμιση της ευρύτερης Ζώνης του Αμφιθεάτρου, χώροι περιπάτου και ποδηλάτου, προβλήτας μήκους 108 μ, τεχνητές νησίδες, τεχνητή παραλία κ.α..

Η έκταση και οι ζώνες

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική προκήρυξη, στην Περιφέρεια Αττικής έχει παραχωρηθεί, η χρήση χωρίς αντάλλαγμα, για 40 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκτασης εμβαδού 487.393 τμ μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης, ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου. Συγκεκριμένα έχουν παραχωρηθεί η Ζώνη Α1, επιφανείας 240.300 τμ, οι ζώνες Α2 και Β1, επιφανείας, αντίστοιχα 129.600 τμ και 93.300 τμ μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τμ, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1 (επιφανείας 24.193 τμ). Τα έργα προς δημοπράτηση αφορούν: στις ζώνες: Ι έκτασης 240,3 στρεμμάτων (μεταξύ Κηφισού και Ιλισού) και ΙΙ έκτασης 222,9 στρεμμάτων (μεταξύ Ιλισού και ανατολικού καναλιού – Ζώνη Βeach Volley και Ναυταθλητικής Μαρίνας) όπως αυτές καθορίζονται στο ΠΔ 443 ΑΑΠ 06/12/13, το οποίο αφορά στη συνολική Ανάπλαση της περιοχής, ορίζει χρήσεις και θέτει όρους και περιορισμούς δόμησης.

Ο σκοπός του project

Τα έργα ανάπλασης αποσκοπούν:

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων, με άξονες τη φύση, τον πολιτισμό, την άσκηση/άθληση, τη ψυχαγωγία

την αρμονική και λειτουργική διάταξη των τεχνικών υποδομών και ειδικώς των συγκοινωνιακών έργων της παράκτιας ζώνης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, καθώς και τη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, έργα υπό ολοκλήρωση

στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, έργα επίσης υπό ολοκλήρωση

στη λειτουργική και αισθητική σύνδεση και συνέχεια της παραλιακής ζώνης Π.Φαλήρου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη Καστέλα και τον Πειραιά, αξιοποιώντας, αναβαθμίζοντας, τα ήδη υλοποιημένα Ολυμπιακά Έργα στον Φαληρικό Όρμο, από τον Ιλισό στο Δέλτα.

Ως γνωστόν, τα έργα ανάπλασης έχουν προβλεφθεί να εκτελεστούν σε δυο Φάσεις. Η Α’ Φάση αφορά στα έργα Υποδομής και η φάση αυτή βρίσκεται υπό ολοκλήρωση. Η Β’ φάση στην υλοποίηση της οποίας αποβλέπει η παρούσα Διακήρυξη, αφορά σε έργα Αναπλάσεων, ήτοι επιδομών (επιφανειακών διαμορφώσεων/«επιδερμίδας») και έργα κτιριακών και δευτερευουσών εγκαταστάσεων καθώς και έργα Λιμενικά εντός θαλάσσης. Επιπλέον, αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση από τον Ανάδοχο των μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, όπου απαιτείται, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας αφορούν, μεταξύ άλλων, σε έργα:

(α) Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, αναγλύφου και τοπίου, που κυρίως αφορούν στην «επιδερμίδα» της όλης περιοχής ανάπλασης και που στόχο έχουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής κλίμακας στον Φαληρικό Όρμο, και περιλαμβάνουν: (α1) διαμορφώσεις αξόνων κυκλοφορίας, εγκάρσιων και διαμήκων, (α2) γραμμικό αστικό Πάρκο επιφανείας περι τα 90 στρ. συνολικά, (α3) αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ζώνη Ι, (α4) ειδικά έργα περιβάλλοντος χώρου, όπως οι 2 κολυμβητικές δεξαμενές στην Ζώνη Ι και 1 δεξαμενή νερού στην Ζώνη ΙΙ, (α5) θεματικές παιδικές χαρές και χώροι κοινωνικών παιχνιδιών, (α6) χώρους φυσικής αναγέννησης, ανάπτυξη θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τεχνητός υγρότοπος, (α7) νέο πολύ-λειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, (α8) χώροι εκδηλώσεων και στις δύο Ζώνες, (α9) κερκίδες και καθιστικά εκατέρωθεν του Ιλισού, (α10) εξέδρα δίπλα από τον πρώτο προβλήτα, (α11) γέφυρες και πεζογέφυρες (στα ανοιχτά τμήματα της Λ. Ποσειδώνος, νότια του Ιλισού, στο δυτικό κανάλι προς Κηφισό, πάνω από τις δεξαμενές νερού βόρεια του Ιλισού), ώστε να εξασφαλίζουν τη σύνδεση της πόλης με το Πάρκο, τη σύνδεση των επιμέρους ζωνών και την εσωτερική κινητικότητα εντός του Πάρκου με αρχές βατότητας και προσβασιμότητας, (α12) φύτευσης, και συνοδών έργων υποδομής αυτής, (α13) Smart Park-με πρόβλεψη κατασκευής υποδομών «Έτοιμες για το Μέλλον», (α14) Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωση ΑΠΕ (α15) Αναβάθμιση και εμπλουτισμός αστικού εξοπλισμού.

(β) Οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του υποστηρικτικού κτιριακού έργου του Πάρκου που αναλύεται σε: (β1) νέα κτιριακά έργα ανωδομής επιφανείας περί των 4.000τμ και συνοδοί βοηθητικοί υπόγειοι χώροι επιφανείας άνω των 850 τμ, (β2) ελεύθερα στέγαστρα επιφανείας άνω των 800 τμ, (β3) υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιφανείας περί τα 31.000 τμ, (β4) υπόγειοι-χώροι υγιεινής για το κοινό, (β5) ειδικές κατασκευές του περιβάλλοντα όπως μεγάλες δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια κλπ., (β6) ριζική ανάπλαση / αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων της Ζώνης ΙΙ και ενσωμάτωση νέων στεγάστρων, (β7) γέφυρες και πεζογέφυρες καθώς και (β8) αναβάθμιση της ευρύτερης Ζώνης του Αμφιθεάτρου και BV, (β9) συνοδά μικρά τεχνικά έργα στα οποία περιλαμβάνονται χαμηλοί τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

(γ) Έργα υποδομών, όπως: (γ1) τεχνικά πεζογεφυρών, (γ2) σύστημα πρόσβασης, εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης, εσωτερικές οδοί Χώρου Ανάπλασης, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης μηχανοκίνητων δικύκλων και προσβάσεων των υπόγειων χώρων στάθμευσης, με τα συναρτώμενα έργα υποδομής (ήτοι δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οδοστρωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεις) και κυκλοφοριακής σήμανσης, (γ3) υδραυλικά έργα εντός των ζωνών της Β’ Φάσης, όπως δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο άρδευσης, αγωγοί τροφοδοσίας δεξαμενών αναψυχής και σύστημα ανανέωσης στάσιμων νερών Ιλισού και υγρών καναλιών, (γ4) λιμενικά έργα, που περιλαμβάνουν έναν προβλήτα μήκους 108 μ, τεχνητές νησίδες, τεχνητή παραλία, διαμόρφωση εγκοπών του μετώπου για την υπερχείλιση των κολυμβητικών δεξαμενών, (γ5) παραϊλίσιος ποδηλατόδρομος.