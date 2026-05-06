Κυκλοφοριακό: «Τρέχουν» εξελίξεις στον κόμβο-«ανάσα» για Δυτική Αττική, Πειραιά (ΜΕΤΚΑ/Δομική Κρήτης)

Κατακυρώθηκε στο σχήμα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης ο περίφημος «Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά», σύμβαση άνω των 60 εκατ.. Γιατί στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών κάνουν λόγο για σημαντικό έργο με οφέλη για το κυκλοφοριακό και τα φορτηγά σε Δ. Αττική και Πειραιά.

Στο κατασκευαστικό σχήμα των ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης «κλείδωσε» επισήμως η σύμβαση του έργου «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής». Όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr η εν λόγω κοινοπραξία είχε δώσει την καλύτερη προσφορά στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού (με έκπτωση 21,2%), ενώ στην πορεία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Πλέον, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και μεταφορών, Χρ. Δήμα, η σύμβαση αξίας 60,5 εκατ. ευρώ (με προαίρεση και ΦΠΑ) κατακυρώθηκε επισήμως στην κοινοπραξία, καθώς εκτίθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Οπότε, ανοίγει ο δρόμος για αποστολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εν συνεχεία στη Βουλή και στο τέλος προς υπογραφή. Ώστε, μέσα στο έτος να εκκινήσουν οι εργασίες για το σημαντικό αυτό έργο που θα δώσει κάποιες «ανάσες» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Δυτική Αττική.

Η διάρκεια υλοποίηση του έργου ορίστηκε σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής, οπότε εφόσον συμβασιοποιηθεί φέτος, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης πηγαίνει για το 2029, εφόσον δεν έχουμε καθυστερήσεις.

Τα οφέλη

Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, «Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, η τριπλή παρέμβαση θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού. Είναι ένα αναγκαίο οδικό έργο, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών για την Αττική».

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμιστεί ο οδικός διάδρομος Σχιστού – Σκαραμαγκά – Αιγάλεω και θα επέλθει μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Γενικότερα η προσδοκία είναι να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα τμήματα του Λεκανοπεδίου.

Το έργο

Ειδικότερα ως προς το έργο που δρομολογήθηκε, το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει τρεις κύριους ανισόπεδους κόμβους:

Τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Τον Αναβαθμισμένο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, με ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας για εξυπηρέτηση στη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Δυτική Περιφερειακή (2 λωρίδες) και κατασκευή δεύτερης γέφυρας άνω διάβασης για κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό,

Τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

Προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ, μήκους 1,5 χλμ., καθώς και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου μεταξύ Σκαραμαγκά και Σχιστού, μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, που εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα και τα λοιπά συνοδά έργα, όπως συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, και έργα σήμανσης και ασφάλισης.

Ακόμη προβλέπονται και 3 Προαιρέσεις: 1: Η κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και του κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων. 2: οι εργασίες συντήρησης / επισκευής της υφιστάμενης γέφυρας του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και 3: η κατασκευή ημικόμβου σύνδεσης με την περιοχή του Ασπροπύργου.