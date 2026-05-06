Η ίδρυση της εταιρείας, η επέκταση, η γιγάντωση και η εξαγορά σταθμός το 2023 από την Ideal Holdings. Οι επενδύσεις, το στρατηγικό σχέδιο και ο δρόμος προς το Χρηματιστήριο.

Το ημερολόγιο έγραφε 12 Φεβρουαρίου 2004. Η ημέρα δεν ήταν τυχαία. Ήταν τότε που μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών από τον χώρο της ένδυσης και των πολυκαταστημάτων μόδας έβαζε τις τελικές υπογραφές για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Μια νέας εταιρείας που θα αναλάμβανε να «τρέξει» τη λειτουργία και ανάπτυξη του μεγαλύτερου πολυκαταστήματος στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 9 στην Αθήνα και κύριο αντικείμενο εργασιών, τη διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων.

Το πρώτο πολυκατάστημα attica άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό λίγους μήνες μετά και δη τον Απρίλιο του 2005, φέρνοντας από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά. Οι στόχοι για εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας, νέα δομή και ύφος με βάση τα διεθνή standards, έφεραν νέο αέρα στον εγχώριο κλάδου του retail. Για πολλούς ταυτίστηκε τότε με τον απόλυτο «ναό» της μόδας και της ομορφιάς. Και μάλιστα, σε μια Ελλάδα που συγκέντρωνε ακόμη επάνω της τα φώτα της διεθνούς κοινότητας μετά την επιτυχημένη, καθ’ ομολογία, διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Από τότε, άλλαξαν πολλά. Τα χρόνια πέρασαν και η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη απανωτών κρίσεων. Κρίσεις που διαδέχθηκαν η μια την άλλη και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους και στον εγχώριο κλάδο του λιανεμπορίου.

Μέσα στο πέρασμα των ετών, τα Αττικά Πολυκαταστήματα μεγάλωσαν, επεκτάθηκαν και κατόρθωσαν να αναδειχθούν σε έναν σημαντικό προορισμό αγορών για το καταναλωτικό κοινό στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξαγορά

Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 η εταιρεία βρέθηκε υπό τη σκέπη της Ideal Holdings. Τότε εξαγοράστηκε το 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Κ.Τ. Golden Retail Venture Ltd από τον όμιλο Ideal Holdings. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς άγγιξε τα 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η K.T. Golden Retail Venture Ltd εισέφερε 1.203.232 μετοχές στην εταιρεία Kymora Limited, θυγατρική της Ideal Holdings.

Μετά την εξαγορά άρχισε ένας νέος κύκλος ανάπτυξης για την Αττικά Πολυκαταστήματα.

Η επιχειρηματική δομή και το δίκτυο

Τα πολυκαταστήματα έχουν το όνομα “Attica, the department store” και είναι τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη εμπορικά πολυκαταστήματα της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία προμηθεύεται εμπορεύματα από 1.000 περίπου οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς μέσα από το attica, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου λειτουργεί με συμφωνίες τύπου “shops –in –a-shop”. Λειτουργεί καταστήματα και αποθήκες περίπου 70.400 τετραγωνικά μέτρα.

Τα προϊόντα που διατίθενται από τα πολυκαταστήματα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή: γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύματα και υποδήματα, αθλητικά είδη, αξεσουάρ, καλλυντικά, δερμάτινα είδη, είδη σπιτιού και πολλά άλλα.

Οι κύριες εγκαταστάσεις είναι το πολυκατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 9 στην πλατεία Συντάγματος καθώς και τα πολυκαταστήματα στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο εμπορικό κέντρο The Mall, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της εταιρείας λόγω της συγχώνευσής της με τις εταιρείες Northlandmark Α.Ε. και Καταστήματα Βορείου Ελλάδας Α.Ε, το πολυκατάστημα επί της οδού Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και αποθηκευτικοί χώροι στην Παιανία.

Παράλληλα, λειτουργεί logistic center στην Παιανία για τις ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) και διάφορα monobrand καταστήματα εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall.

Στο δρόμο προς το Χρηματιστήριο

Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι η Ideal Holdings δρομολογεί την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens.

Η κίνηση αυτή, που πραγματοποιείται αποκλειστικά με διάθεση υφιστάμενων μετοχών, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ideal Holdings, η οποία και θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα, μέσω της κυπριακής θυγατρικής της, το 52,5% της εταιρείας.

Η attica έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση το Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου και μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και την αξιολόγηση των συνθηκών στην αγορά.

Η δημόσια προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Ideal Holdings με στόχο την ανάδειξη του growth story και της πραγματικής αξίας της εταιρείας. Μέσω αυτής, δίδεται η δυνατότητα τόσο στους υφιστάμενους επενδυτές της Ideal Holdings, όσο και σε νέους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές να τοποθετηθούν σε μια εταιρεία με υψηλή κερδοφορία και σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και συμμετοχή στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού retail. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας στη διοικητική ομάδα για ταχύτερη υλοποίηση της στρατηγικής και της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Πώς θα γίνουν τα «Harrods» της Ελλάδας

Τα Πολυκαταστήματα Attica έχουν δε από καιρό βάλει πλώρη για να αναδειχθούν ως ο απόλυτος προορισμός αγορών για το καταναλωτικό κοινό, αλλά και να καταστούν ένα πραγματικό εμπορικό hot spot όπως τα Harrods στο Λονδίνο, λαμβάνοντας στήριξη από την άνοδο του τουρισμού στην Ελλάδα.

«Πιστεύω πολύ στη δυναμική των πολυκαταστημάτων και στη δυνατότητά τους να προσελκύσουν κόσμο που άλλα καταστήματα δεν μπορούν. Τα attica είναι ακόμη ‘νεαρά’ σε ηλικία, αλλά τα πολυκαταστήματα είναι σαν το κρασί. Όσο παλαιώνεται, τόσο καλύτερο γίνεται…», περιέγραφε πριν από περίπου ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης με τους εκπροσώπους του Τύπου, ο Paolo de Cesare, μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της μόδας.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισχυρές ταμειακές ροές, η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει τη δυνατότητα της πλήρους αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών της για την επόμενη τριετία.

Η εταιρεία ποντάρει για το μέλλον σε υψηλές επιδόσεις με νέα καταστήματα, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα brands, ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα κανάλια.

Οι πωλήσεις της αναμένεται να κινηθούν σε ανοδική τάση το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά το μοντέλο αγορών που ακολουθείται, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας χονδρικής (ιδιόκτητα εμπορεύματα) έναντι του μοντέλου παρακαταθήκης (consignment).

Παράλληλα, σχεδιάζεται η εισαγωγή νέων σύγχρονων (contemporary) και premium brands, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου καταστήματος «attica beauty» στο Athens Mall. Μέσα δε στο 2027 προβλέπεται το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, στο Ελληνικό.

Το 2025 τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 244,2 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε 30,4 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.

Το 2025 ήταν μάλιστα χρονιά σταθμός για την εταιρεία, καθώς συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργίας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 69.000 τμ στα τέσσερα καταστήματα που αναπτύσσει.

Όπως αποκάλυπτε πριν από μερικούς μήνες ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσθένης Μπούμης, σε αυτές τις εκτάσεις «φιλοξενούνται» πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα και περισσότερες από 1.000 μάρκες. Μόνο δε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν προστεθεί περί τις 180 νέες μάρκες προϊόντων, αρκετές από αυτές σε αποκλειστικότητα.