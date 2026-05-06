Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξημένο risk premium, «σφιχτές» αποτιμήσεις

Μεταξύ 24 αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο equity risk premium, πίσω μόνο από την Κορέα και την Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 24 αναδυόμενων αγορών, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη ως προς το equity risk premium με 10,9%, έναντι 8,8% στις αρχές Φεβρουαρίου, με φόντο την περιορισμένη πραγματική απόδοση των ομολόγων, καθώς το 10ετές κινείται στο 3,9% έναντι εκτιμώμενου πληθωρισμού 3,7% για το 2026.

Υψηλότερα βρίσκονται μόνο η Νότια Κορέα (15%) και η Τουρκία (14,9%), ενώ χαμηλότερα ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (10,6%), η Ουγγαρία (10%) και το Κατάρ (9,6%).

Σε επίπεδο κεφαλαιακών ροών, η ελληνική αγορά δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από το μοτίβο των υπόλοιπων αναδυόμενων. Η πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν ήταν ουδέτερη, με εισροές 5,2 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες εκροών συνολικού ύψους 106,2 εκατ. δολαρίων και στη συνέχεια τρεις εβδομάδες εισροών 68,8 εκατ. δολαρίων.

Η διαφοροποίηση ήρθε την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου όταν, σε αντίθεση με την εικόνα σχετικής σταθεροποίησης στις περισσότερες αγορές, οι μετοχές του MSCI Greece κατέγραψαν τις μεγαλύτερες εκροές μεταξύ 11 αγορών, ύψους 16,9 εκατ. δολαρίων.

Αποτιμήσεις

Παρά την αστάθεια των ροών, η οποία αποδίδεται στην ένταση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα παραμένει μία από τις αγορές όπου τα funds διατηρούν overweight θέση, αν και οριακή, μόλις 0,22% πάνω από το benchmark. Η τάση είναι πτωτική, καθώς η θέση των funds έχει υποχωρήσει κατά 0,18 ποσοστιαίες μονάδες στο τρίμηνο και κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες στο εξάμηνο, κάτι που πιθανότατα συνδέεται και με την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς.

Στο top-down ranking της BofA, η ελληνική αγορά υποχωρεί στην 7η θέση μεταξύ 11 αγορών (από την 3η θέση τον Φεβρουάριο), με συνολική βαθμολογία 50/100. Η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρή επίδοση σε επίπεδο μερισματικής απόδοσης (100/100) και τρεχουσών αποτιμήσεων (70/100), αλλά υστερεί σε όρους αποτιμήσεων έναντι ιστορικού μέσου (10/100) και δυναμικής τιμών προς EPS (20/100).

Εξαιρουμένων των τραπεζών, η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 7,3x, ή περίπου 25% πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ σε όρους forward P/E, βρίσκεται στο 12,5x, δηλαδή στον ιστορικό της μέσο όρο, όταν η πλειονότητα των αγορών (8 από τις 11) διαπραγματεύεται με discount από 1% έως 27%.

Πάντως ένα από τα βασικά στηρίγματα της αγοράς είναι η μερισματική απόδοση, η οποία εκτιμάται σε 5,9% για το 2026 και σε 6,7% για το 2027 –από τις υψηλότερες στην περιοχή– λειτουργώντας ως «μαξιλάρι» σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.