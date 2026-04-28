Standard & Poor’s: Υποβαθμίζει στο 1,7% την εκτίμηση για την ελληνική ανάπτυξη

Σε καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προχώρησαν οι αναλυτές της Standard & Poor’s. Τι λέει ο οίκος για τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στο 1,7% από 2,3% προηγουμένως, προχώρησαν οι αναλυτές της Standard & Poor’s. Την ίδια στιγμή, αναμένουν για φέτος μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού στα επίπεδα του 4,2%.

Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων της S&P είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος πλήττει την οικονομική δραστηριότητα κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Μάλιστα, για τον σημαντικό για την ελληνική οικονομία τουριστικό κλάδο, ο οίκος εκτιμά ότι θα υπάρξουν πιέσεις, λόγω οικονομικής ανασφάλειας και υψηλότερου κόστους.

Σχολιάζοντας τη δημοσιονομική εικόνα, η S&P τονίζει την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, εκτιμά ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης δεν αλλάζουν τα θεμελιώδη δεδομένα, και αναμένει ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να εμφανίζει σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα που για το διάστημα 2026-2029 εκτιμάται σε 2,7% κατά μέσο όρο. Ταυτόχρονα, ο οίκος αναμένει ότι ο λόγος χρέους/ΑΕΠ θα συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας το 2029 στο 110%.

Ο οίκος επισημαίνει, εκ νέου, ότι παραμένει υψηλή η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τους υδρογονάνθρακες, και η ευπάθεια της χώρας από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Ευπάθεια που μετριάζεται από την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα ελληνικά διυλιστήρια θα χρειαστεί να βρουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, δεδομένων των διαταραχών στην περιοχή του Κόλπου.

Διαρθρωτικές αδυναμίες

Την ίδια στιγμή, αν και αναγνωρίζει ότι έχουν εφαρμοστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα οι οποίες έχουν καταστήσει πιο βιώσιμη τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, τονίζει ότι σε συγκεκριμένους κλάδους απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες, τόσο στο οικονομικό πεδίο όσο και στο επίπεδο του δικαστικού συστήματος και των αντιλήψεων για τη διαφθορά.

Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ο οίκος υπογραμμίζει και τη δημογραφική πίεση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα, ως ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις για την στήριξη των οικογενειών, ο οίκος εκτιμά ότι ακόμα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους.

Πολιτικό σκηνικό

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του οίκου στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Όπως αναφέρει η S&P, υπάρχει πιθανότητα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να χάσει την απόλυτη πλειοψηφία και, το πιθανότερο είναι ότι θα κληθεί να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή πολιτικής.

Ο οίκος κάνει αναφορά και στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν δείχνουν να επηρεάζουν το δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.