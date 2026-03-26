Η διασύνδεση με το σύστημα της ΕΛΑΣ. Ποιο είναι το έργο. Η «αυτοχρηματοδότηση» από τα πρόστιμα.

«Κλείδωσε», απ’ ότι προκύπτει, η χρηματοδότηση - ένταξη στα τομεακά προγράμματα της κυβέρνησης του έργου για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων του ΚΟΚ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας-Ελληνικής Αστυνομίας».

Με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δόθηκε «πράσινο φως» στην ένταξη της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ» στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης - ΤΠΑ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2026-2030», με κονδύλι 44,055 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας-Ελληνικής Αστυνομίας».

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση 1000 σταθερών συστημάτων καμερών , για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Περαιτέρω σκοπός του έργου είναι:

Η Αυτοματοποιημένη ανάγνωση/αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (διέλευσης και στάθμευσης) σε πραγματικό χρόνο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας.

Οι αναζητήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν με την παραπάνω τεχνολογία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής:

• Ι) Για οχήματα: Αναζήτηση οχημάτων που κυκλοφορούν και απασχολούν σε εθνικό επίπεδο. Αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Αναζήτηση ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

• ΙΙ) Αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης (εφόσον υπάρχει η σχετική λίστα ανασφάλιστων οχημάτων διαθέσιμη).

Τονίζεται ότι, επειδή πρόκειται για έργο συνεισφοράς/αυτοχρηματοδοτούμενο, ήτοι καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 της υποπ. i) της παρ.β του αρθ.107 ΚΟΚ (ν.5209/2025), δεν προκαλείται πραγματική επιβάρυνση του ΑΠΔΕ και κατ’ επέκταση, θα εγγραφεί μηδενικός προϋπολογισμός στο ΕΠΑ για το έργο αυτό.