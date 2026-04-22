Eurostat: Στο 2,9% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης το 2025

Στο 2,9% του ΑΕΠ μειώθηκε κατά μέσο όρο το δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη το 2025, έναντι 3% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη ανήλθε στο 87,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, από 87% του ΑΕΠ το 2024. Στην ΕΕ το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 81,7% του ΑΕΠ από 80,7% του ΑΕΠ, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, το 2025 μόνο η Κύπρος (+3,4%), η Δανία (+2,9%), η Ιρλανδία (+1,8%), η Ελλάδα (+1,7%) και η Πορτογαλία (+0,7%) κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν δημοσιονομικά ελλείμματα, με τα υψηλότερα να καταγράφονται στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από το όριο του 3% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, το 2025, δώδεκα κράτη μέλη κατέγραψαν δημόσιο χρέος υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ. Τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους σημειώθηκαν στην Ελλάδα (146,1% του ΑΕΠ), στην Ιταλία (137,1% του ΑΕΠ), στη Γαλλία (115,6% του ΑΕΠ), το Βέλγιο (107,9% του ΑΕΠ) και την Ισπανία (100,7% ΑΕΠ). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1% του ΑΕΠ), το Λουξεμβούργο (26,5% του ΑΕΠ), τη Δανία (27,9% του ΑΕΠ), τη Βουλγαρία (29,9% του ΑΕΠ), την Ιρλανδία (32,9% του ΑΕΠ), τη Σουηδία (35,1% ΑΕΠ) και τη Λιθουανία (39,5% του ΑΕΠ).