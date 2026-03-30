Παπαθανάσης: Εξασφαλίζουμε ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν την όποια κρίση

«Η Ελλάδα, σε αυτούς τους πολύ ταραγμένους καιρούς, πρέπει να μείνει ενεργειακά ισχυρή και οι συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την όποια κρίση, μέσα από δικλείδες ασφαλείας που δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με προϋπολογισμό 4,8 δισ. ευρώ και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού με πόρους που ανέρχονται στο 1,6 δισ. ευρώ, έρχονται να προστεθούν στα εργαλεία που διαπραγματεύτηκε και έχει πλέον στη διάθεσή της η Κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την κλιματική κρίση, αλλά και για τη στήριξη των επενδύσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της πράσινης και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης»

Αυτό τόνισε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», που ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις των Ταμείων και στους ωφελούμενους, υπογραμμίζοντας ότι:

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αφορά:

ευάλωτα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑΜΕΑ,

ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό έως 2 εκατ. ευρώ,

ευάλωτους χρήστες μεταφορών άτομα και νοικοκυριά, τα οποία επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο του κόστους μεταφορών και τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετάβασης σε εναλλακτικές βιώσιμες μετακινήσεις (όπως ηλεκτρικό όχημα ή δημόσια μέσα μεταφοράς)

Ενώ, οι δράσεις του σχετίζονται:

Για ευάλωτα νοικοκυριά με: Οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα του ΥΠΕΘΑ, ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Κοινωνικό Leasing ηλεκτρικών οχημάτων με ευνοϊκούς όρους για μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Άμεση εισοδηματική στήριξη, συμπληρωματικό επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγραέριο).

Για ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις με: Χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση γραφείων, κτιρίων και καταστημάτων. Χρηματοδότηση για αγορά ή leasing ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων. Κέντρα εξυπηρέτησης για ενεργειακή στήριξη

Για ευάλωτους χρήστες μεταφορών με: Οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικά κέντρα, νέους και αναβαθμισμένους συρμούς μετρό, προσβασιμότητα σε σταθμούς ΟΣΕ και ΜΜΜ. Kατασκευή ποδηλατόδρομων και πεζοδρομίων.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού αφορά στη στήριξη των επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μέσα από δράσεις που σχετίζονται με: ΑΠΕ (παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας), αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση δικτύων ενέργειας, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, δίκαιη μετάβαση σε περιοχές απολιγνιτοποίησης. Τα εγκεκριμένα έργα, μεταξύ άλλων, αφορούν σε:

προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων και 50 λεωφορείων υδρογόνου,

εκσυγχρονισμό θέρμανσης/ψύξης θερμοκηπίων με αντλίες θερμότητας και Φ/Β

αναβάθμιση 80 δημοτικών κολυμβητηρίων με αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου/αερίου με αντλίες θερμότητας

αναβάθμιση και ψηφιακό εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

μέτρα ενεργειακής απόδοσης του ελληνικού βιομηχανικού τομέα

«Όλα αυτά θα τα ψηφίσετε;», αναρωτήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στρεφόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και πρόσθεσε με νόημα: «Με ξαφνιάζει η ταύτιση απόψεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ». Για να καταλήξει: «Εμείς, συνεχίζουμε τη συστηματική προσπάθεια για την απορρόφηση κάθε ευρώ προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, για τη διατήρηση της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή πολιτική με δημοσιονομική στοχοθεσία για τη δημιουργία ισχυρής οικονομίας, η οποία, με τη σειρά της, είναι ο μόνος δρόμος για την σταθερή επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία, για την αύξηση των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές του 2027, όταν οι πολίτες θα κληθούν και πάλι να αποφασίσουν ποιος έκανε τις δεσμεύσεις του πράξη, ποιος μπορεί να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας προς το αύριο που αξίζει σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες»