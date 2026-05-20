KPMG: Σημαντικό το κόστος αντικατάστασης κινεζικού εξοπλισμού στην ΕE για λόγους κυβερνοασφάλειας

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων κυβερνοασφάλειας, η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά εξαρτήματα και εξοπλισμό από προμηθευτές «υψηλού κινδύνου» σε κρίσιμους τομείς.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με τη σταδιακή κατάργηση εξοπλισμού από Κινέζους προμηθευτές, μπορεί να της κοστίσουν περισσότερο από 400 δισ. δολάρια την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με μελέτη της KPMG για λογαριασμό του Εμπορικού Επιμελητήριου της Κίνας στην ΕΕ (CCCEU).

Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, στο πλαίσιο των νέων κανόνων κυβερνοασφάλειας, η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά εξαρτήματα και εξοπλισμό από προμηθευτές «υψηλού κινδύνου» σε κρίσιμους τομείς, επισύροντας την κριτική του κινεζικού τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Huawei, που είναι μεταξύ των εταιρειών που θίγονται.

Η μελέτη της KPMG αναφέρει ότι η αναγκαστική αντικατάσταση κινεζικού εξοπλισμού σε 18 κρίσιμους τομείς θα κοστίσει στην ΕΕ 367,8 δισ. ευρώ μεταξύ 2026 και 2030. Η ΕΕ θα πρέπει να αντικαταστήσει το hardware, να απομειώσει την αξία των περιουσιακών της στοιχείων και να αντιμετωπίσει χαμηλότερη αποδοτικότητα και καθυστέρηση στην ψηφιοποίηση, σύμφωνα με τη μελέτη.

Δύο από τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο είναι η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες, οι πυλώνες της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης που προωθεί η ΕΕ.

Έξι χώρες της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν ζημιές άνω των 10 δισ. ευρώ - η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Ολλανδία. Για τη Γερμανία, ο λογαριασμός θα φτάσει τα 170,8 δισ. ευρώ.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται στα αρχικά στάδια της μακράς νομοθετικής διαδικασίας για να νομοθετηθούν οι νέοι κανόνες, μια διαδικασία που πιθανότατα θα οδηγήσει σε τροποποιήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ