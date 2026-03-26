Οι χρυσοφόρες οικονομίες του Κόλπου απειλούνται - Μπορεί ο πόλεμος να «σβήσει» τα πετροδολάρια;

Αν πόλεμος ΗΠΑ, Ισραήλ- Ιράν παραταθεί, μπορεί να δοκιμάσει όχι απλώς τα έσοδα, αλλά το ίδιο το μοντέλο πλούτου των χωρών του Κόλπου.

Για χρόνια, κάθε γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή είχε σχεδόν προβλέψιμο αποτέλεσμα: οι τιμές της ενέργειας ανέβαιναν και τα πετροδολάρια των χωρών του Κόλπου αυξάνονταν. Ο πλούτος τους λειτουργούσε σαν ένας μηχανισμός που όχι μόνο απορροφούσε τις κρίσεις, αλλά συχνά τις μετέτρεπε σε ευκαιρία. Αυτή τη φορά, όμως, κάτι αλλάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωποι χωρών του Κόλπου, σε παρέμβασή τους στον ΟΗΕ, έκαναν λόγο για «υπαρξιακή απειλή» από τα πλήγματα του Ιράν στις ενεργειακές τους υποδομές, μια διατύπωση που αποκαλύπτει πόσο διαφορετική είναι η φύση της σημερινής κρίσης.

Ο πόλεμος δεν ανεβάζει απλώς τις τιμές, ούτε δημιουργεί μόνο αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αρχίζει να διαβρώνει το ίδιο το μοντέλο που γεννά τα πετροδολάρια του Κόλπου. Γιατί όταν οι ενεργειακές υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο και οι ροές διακόπτονται, το ερώτημα δεν είναι ποιος κερδίζει από την άνοδο των τιμών, αλλά ποιος μπορεί να συνεχίσει να παράγει και να εξάγει, δηλαδή ποιος αντέχει.

Πόσο εξαρτημένα είναι τα κράτη του Κόλπου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Η εικόνα του 2025 δείχνει ότι οι οικονομίες του Κόλπου έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Στη Σαουδική Αραβία, οι δραστηριότητες που συνδέονται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο αντιστοιχούν περίπου στο 17,1% του ΑΕΠ, παραμένοντας η μεγαλύτερη επιμέρους οικονομική δραστηριότητα και ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών. Η πτώση των πετρελαϊκών εξαγωγών ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε μεταστροφή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε έλλειμμα το 2024, δείχνοντας πόσο άμεσα επηρεάζεται η οικονομία από τις ενεργειακές ροές.

Στο Κατάρ, η εξάρτηση είναι ακόμη πιο έντονη. Αν και το 65,5% του ΑΕΠ προέρχεται από δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τους υδρογονάνθρακες, το υπόλοιπο 34,5% που συνδέεται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο παραμένει καθοριστικό, ενώ περίπου το 80% των κρατικών εσόδων εξακολουθεί να προέρχεται από υδρογονάνθρακες.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο μη πετρελαϊκός τομέας έχει φτάσει στο 77,1% του ΑΕΠ, περιορίζοντας το ενεργειακό σκέλος περίπου στο 22,9%, χωρίς όμως να αναιρεί τη σημασία του για τα εξωτερικά πλεονάσματα. Στο Μπαχρέιν, το πετρέλαιο συμμετέχει μόλις κατά 15% στο ΑΕΠ, ωστόσο αποτελεί βασική πηγή κρατικών εσόδων, καθώς το κράτος αντλεί άμεσα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα.

Με άλλα λόγια, η διαφοροποίηση υπάρχει αλλά ο πυρήνας του πλούτου εξακολουθεί να εξαρτάται από την απρόσκοπτη εξαγωγή ενέργειας.

Το πραγματικό ρίσκο: Οι ροές και τα Στενά του Ορμούζ

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και σημαντικό μέρος του LNG περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Για χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών LNG εξαρτάται από αυτή τη διαδρομή.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν οι τιμές θα αυξηθούν, αλλά τι συμβαίνει όταν οι ροές διαταράσσονται, όταν τα φορτία καθυστερούν ή ακυρώνονται, όταν τα ασφάλιστρα εκτοξεύονται και όταν οι αγοραστές αρχίζουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία των προμηθειών. Σε αυτό το σημείο, η αγορά δεν τιμολογεί απλώς την ενέργεια, αλλά τον κίνδυνο.

Από κερδισμένοι της κρίσης σε στόχο της κρίσης

Η κρίση έχει ήδη περάσει σε ένα πιο επικίνδυνο στάδιο, όπου οι χώρες που μέχρι τώρα ωφελούνταν από τις αναταράξεις στις τιμές αρχίζουν να γίνονται οι ίδιες στόχος.Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ras Laffan στο Κατάρ, η «καρδιά» του παγκόσμιου LNG, όπου ζημιές σε μονάδες υγροποίησης οδήγησαν σε σημαντική απώλεια εξαγωγικής ικανότητας ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν χρόνια για πλήρη αποκατάστασή του.

Παράλληλα, στα ΗΑΕ και στο Μπαχρέιν καταγράφηκαν επιθέσεις και περιστατικά που επηρέασαν ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και τα πιο οργανωμένα ενεργειακά hubs δεν είναι άτρωτα.

Το αόρατο κόστος: Η άμυνα που «καίει» δισεκατομμύρια

Την ίδια στιγμή, οι χώρες του Κόλπου δεν πληρώνουν μόνο τις ζημιές, αλλά και το κόστος για να τις αποτρέψουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη αναχαιτίσει εκατοντάδες πυραύλους και πάνω από 1.300 drones.

Το πρόβλημα είναι ότι ο πόλεμος αυτός είναι βαθιά ασύμμετρος. Ένα drone μπορεί να κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ η αναχαίτισή του μπορεί να φτάνει έως και το 1–1,5 εκατ. δολάρια, ενώ για βαλλιστικούς πυραύλους το κόστος φτάνει αρκετά εκατομμύρια ανά χρήση.

Με άλλα λόγια, για κάθε δολάριο που δαπανά ο επιτιθέμενος, ο αμυνόμενος μπορεί να πληρώνει πολλαπλάσια, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 20 ή 30 φορές περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου, όσο παρατείνεται ο πόλεμος, αρχίζουν να δέχονται πίεση, όχι μόνο από τις απώλειες εσόδων, αλλά και από το κόστος της ίδιας τους της άμυνας.

Όταν ο πόλεμος πάψει να είναι προσωρινός

Σε ένα βραχυπρόθεσμο σοκ, οι υψηλές τιμές ευνοούν τους παραγωγούς. Σε ένα παρατεταμένο σοκ όμως, η εικόνα αλλάζει. Οι διακοπές στις ροές, η αβεβαιότητα και το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης οδηγούν τους αγοραστές να αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Σε τέτοια σενάρια, ενισχύεται η στροφή προς παραγωγούς με χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία, αλλά και αναδυόμενοι προμηθευτές σε περιοχές της Αφρικής. Παράλληλα, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και πιο περιφερειακοί κόμβοι ενέργειας, που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία εισόδου και εξισορρόπησης, όπως η Ελλάδα, μέσω LNG και διασυνδέσεων προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν αλλάζουν μόνο οι τιμές, αλλά και οι διαδρομές, οι συνεργασίες και τελικά οι ίδιοι οι ενεργειακοί χάρτες.

Πόσο ανθεκτικές είναι τελικά οι οικονομίες του Κόλπου

Οι οικονομίες του Κόλπου διαθέτουν τεράστια αποθεματικά και ισχυρά κρατικά επενδυτικά ταμεία, που τους επιτρέπουν να απορροφήσουν σοκ για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας, το Qatar Investment Authority και τα Abu Dhabi Investment Authority και Mubadala στα ΗΑΕ). Ωστόσο, η ανθεκτικότητα αυτή δεν είναι ίδια για όλους. Χώρες όπως το Μπαχρέιν, με δημόσιο χρέος που ξεπερνά το 130% του ΑΕΠ, διαθέτουν σαφώς μικρότερα περιθώρια αντοχής σε ένα παρατεταμένο σοκ, σε αντίθεση με οικονομίες που διαθέτουν ισχυρά αποθεματικά και επενδυτικά «μαξιλάρια».

Σε κάθε περίπτωση, ένας παρατεταμένος πόλεμος μπορεί να αυξήσει τις δημοσιονομικές πιέσεις, να περιορίσει τις εξαγωγές, να επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς — ιδιαίτερα μέσω του αυξημένου κόστους άμυνας και της ζημιάς σε ενεργειακές υποδομές — και να πλήξει την αξιοπιστία τους ως σταθερών προμηθευτών ενέργειας.

Η γεωγραφία του ρίσκου ξαναγράφει τη γεωγραφία του πλούτου

Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά μόνο τα έσοδα του σήμερα, αλλά το ίδιο το μοντέλο του αύριο. Όσο πιο ασταθής και γεωπολιτικά εκτεθειμένη γίνεται η ενέργεια, τόσο περισσότερο αλλάζουν οι ισορροπίες.

Η γεωγραφία του πλούτου δεν καθορίζεται πλέον μόνο από το ποιος έχει αποθέματα, αλλά από το ποιος μπορεί να τα διαθέτει με ασφάλεια, σταθερότητα και χαμηλό ρίσκο. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ενεργειακές ροές μπορούν να διακοπούν και οι υποδομές να γίνουν στόχος, το ενεργειακό πλεονέκτημα παύει να θεωρείται δεδομένο. Και αυτό ενισχύει μια ήδη υπαρκτή τάση: τη στροφή προς πιο «ασφαλείς» και πολιτικά ουδέτερες μορφές ενέργειας. Η πράσινη ανάπτυξη δεν αφορά πλέον μόνο το κλίμα, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Αν αυτή η τάση παγιωθεί, το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν πιέζονται τα έσοδα των χωρών του Κόλπου, αλλά αν αρχίζει να περιορίζεται ο ίδιος ο μηχανισμός που παράγει τα πετροδολάρια. Γιατί σε έναν κόσμο όπου το ρίσκο μετρά όσο και τα αποθέματα, ο πόλεμος μπορεί να μην καταστρέφει τον πλούτο αλλά να αρχίζει να τον «σβήνει» από τη ρίζα του.