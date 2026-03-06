Κώτσηρας: Η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας ισχυρό πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση κρίσεων

Στις πιθανές οικονομικές συνέπειες από Μέση Ανατολή και στην εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις πιθανές οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98.9».

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η Πολιτεία παρακολουθεί με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και επαγρύπνηση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και «θα ανταπεξέλθει και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες». Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας συνιστά ισχυρό πλεονέκτημα. «Η πατρίδα μας, με την πολύ μεθοδική και συνετή δημοσιονομική διαχείριση που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια», έχει διαμορφώσει «ένα περιβάλλον εργασίας που μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι ήδη η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή κάνει τακτικούς ελέγχους και ότι φαινόμενα τυχόν αισχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν με μεγάλη αυστηρότητα. Από κει και πέρα, η Πολιτεία διαθέτει δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία, για να παρέμβει σε τυχόν μόνιμα φαινόμενα οικονομικής πίεσης, όταν αυτό κριθεί, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη ενισχύει τις δυνατότητες παρέμβασής της Ελλάδας στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας διαβεβαίωσε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό θα ισχύσει κανονικά. Ήδη μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν αύξηση του εισοδήματός τους λόγω της μείωσης στην παρακράτηση φόρου από την αρχή του χρόνου, ενώ σημαντικές ελαφρύνσεις θα έχει μεγάλη μερίδα πολιτών με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μειώσεις φόρου θα προκύψουν, μεταξύ άλλων, από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής, καθώς και για όσους μισθώνουν κλειστές κατοικίες ή μετατρέπουν βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Επίσης, μείωση κατά 50% θα έχουν φέτος στον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων στην περιφέρεια.