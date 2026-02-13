ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,1% στις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων τον Ιανουάριο

Μείωση 3,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων τoν Ιανουάριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στα 20.874 με μείωση 4,1% ανήλθαν τα αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 21.762 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση 3,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Ιανουάριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχονται σε 10.807 έναντι 11.563 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιανουάριο του 2026, ανήλθε σε 4.702 έναντι 3.684 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%.

Μείωση 25,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιανουάριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχονται σε 4.387 έναντι 3.390 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.