Έρχεται νέο σύνθετο Φοιτητικό ΣΔΙΤ στη Δυτική Αττική

Προκηρύχθηκε ΣΔΙΤ, διάρκειας 27 ετών, για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας και συνοδευτικών χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής, ύψους 66,076 εκατ. ευρώ. Το αρχικό πλάνο με τις 1.100 κλίνες και τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Στην «γραμμή εκκίνησης» είναι ο διαγωνισμός για τη «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού», μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Δυτική Αττική (με φορέα την «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Α.Ε. του Δήμου Φυλής Μ.Α.Ε.»). Προσχέδιο της προκήρυξης ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΣΔΙΤ, διάρκειας 27 ετών, για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας και συνοδευτικών χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκτιμάται σε 66,076 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν το παρών (α’ φάση – εκδήλωση ενδιαφέροντος) έως τις 10/03/2026.

Το project

Σύμφωνα με παλιότερη εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών, εστιάζοντας στη στέγαση, σίτιση και αναψυχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, πρόκειται να γίνει ανέγερση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής. Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων περιλαμβάνουν περί τους 1.100 χώρους διαμονής φοιτητών αλλά και υλοποίηση δύο μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων.. Η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των χώρων φιλοξενίας είναι περίπου 30.000 τ.μ. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.

Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και παρακμής.

Τι θα αναλάβει ο ιδιώτης

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ αναλαμβάνει:

(α) να εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του Έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν μετά το πέρας του Διαλόγου και προ της υπογραφής της Συμβάσης Σύμπραξης (άρθρο 22 ν. 3389 ΦΕΚ Α' 232) και να μεριμνήσει για την έγκαιρη έκδοση, αναθεώρηση και διατήρηση σε ισχύ του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται τόσο για την κατασκευή όσο και για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης,

(β) τις εργασίες κατασκευής των κτιριακών υποδομών και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι ως άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,

(γ) να εκτελέσει το Τεχνικό Έργο πλήρως, εμπρόθεσμα και προσηκόντως, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και κατά τα υψηλότερα επαγγελματικά και ποιοτικά πρότυπα,

(δ) να χρηματοδοτήσει το Έργο με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,

(ε) την τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, όπως τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στα τεύχη δημοπράτησης της προτεινόμενης Σύμπραξης,

(στ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας,

(ζ) τη διασφάλιση της φύλαξης και καθαριότητας των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Σύμβασης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και

(η) να επιστρέψει το Έργο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου.