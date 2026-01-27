Ινδία: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ένα εμπορικό deal με ΗΠΑ»

h σχέση Ινδίας - ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρή, ενώ το Νέο Δελχί υποστηρίζει ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα και αυτό κατέστη εμφανές στη συμφωνία με τις Βρυξέλλες.

Ανεβάζει στροφές σε διπλωματικό επίπεδο το Νέο Δελχί, καθώς μετά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ, ο Υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας, Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, επεσήμανε πως ένα αντίστοιχο trade deal της χώρας του με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο». «Θέλω να δω τη θετική πλευρά, δεν είμαι μάντης, δεν ξέρω πότε θα υπογραφούν οι εμπορικές συμφωνίες, πόσος χρόνος θα χρειαστεί... Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να ηρεμήσουν λίγο», υπογράμμισε.

«Μου λένε οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ελπίζω ότι, σύντομα παρά αργότερα, θα δει και το φως της δημοσιότητας», πρόσθεσε για την επικείμενη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση Ινδίας - ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρή, ενώ η χώρα του υποστηρίζει ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα και αυτό κατέστη εμφανές στη συμφωνία με τις Βρυξέλλες.

«Μία συμφωνία θα ήταν ωφέλιμη για την Ουάσινγκτον. Υπάρχει μια οικονομική ευκαιρία εδώ και για άλλους που θέλουν εμπορικές συμφωνίες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το προχωρήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει αμοιβαίο όφελος, όχι μόνο για την ΕΕ... αλλά και για τις ΗΠΑ και όχι μόνο», πρόσθεσε στις δηλώσεις του ο Ινδός Υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αντιδράσει δημόσια στη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, αλλά ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έστρεψε τα «πυρά» του προς τους «27». «Οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερες θυσίες από ό,τι οι Ευρωπαίοι. Έχουμε επιβάλει δασμούς 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Μαντέψτε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα; Οι Ευρωπαίοι υπέγραψαν εμπορική συμφωνία με την Ινδία», επεσήμανε μιλώντας στο ABC News Sunday.