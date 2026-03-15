Πετρέλαιο: Αναμένεται συνέχεια της ανόδου στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα

Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να συνεχίσουν την άνοδό τους στο άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα, θέτοντας σε κίνδυνο τις πετρελαϊκές υποδομές και διατηρώντας κλειστό το Στενό του Ορμούζ στη μεγαλύτερη διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, προκαλώντας μια προκλητική απάντηση από την Τεχεράνη για περαιτέρω αντίποινα.

Σύμφωνα με Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχουν ήδη εκτοξευθεί απότομα, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Και τα δύο συμβόλαια έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2022, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν που ώθησαν την Τεχεράνη να σταματήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ - ενός βασικού θαλάσσιου περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο Τραμπ κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Βρετανία και άλλες χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ το Σάββατο, κάτι που ακολούθησαν γρήγορα επιθέσεις ιρανικών drones σε έναν βασικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Αυτό σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της σύγκρουσης», δήλωσαν αναλυτές της JP Morgan με επικεφαλής τη Natasha Kaneva.

«Μέχρι τώρα, οι πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής είχαν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει ανέπαφες.»

Εκτός από το λιμάνι της Φουτζάιρα των ΗΑΕ, ο τερματικός σταθμός εξαγωγής Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου Abqaiq έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμοι και ιδιαίτερα ευάλωτοι ενεργειακοί κόμβοι στον Κόλπο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Η Φουτζάιρα, που βρίσκεται εκτός των Στενών του Ορμούζ, αποτελεί σημείο εξαγωγής περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα από το βασικό αργό πετρέλαιο Murban των ΗΑΕ — ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο λόγω διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν μειώσει την παραγωγή κατά τουλάχιστον 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Την περασμένη εβδομάδα, ο IEA συμφώνησε να απελευθερώσει ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα που διατηρούν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτόξευση των τιμών. Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αρχίσει την αποδέσμευση των αποθεμάτων της τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει προσπάθειες συμμάχων της στη Μέση Ανατολή για την έναρξη διπλωματικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές προσπάθειες, ενώ το Ιράν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, μειώνοντας τις ελπίδες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης.