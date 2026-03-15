Υπ. Υποδομών: Υπογράφεται τη Δευτέρα η σύμβαση δωρεάς συστήματος VCRS για την ΥΠΑ

Υπογράφεται τη Δευτέρα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύμβαση δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System – VCRS), για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Η δωρεά προέρχεται από φορείς του αεροπορικού τομέα και, συγκεκριμένα, από τις εταιρείες: «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί στις 14:00 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

