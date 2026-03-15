Ιράν: Η Τεχεράνη προτρέπει τις άλλες χώρες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο

Newsroom
Ιρανική αντίδραση έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε σήμερα τα άλλα κράτη να αποφύγουν κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Αραγτσί κάλεσε τις άλλες χώρες να «απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση και μια επέκταση του πολέμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο του.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλες χώρες, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

