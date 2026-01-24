Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με δασμούς 100%

Απείλησε τον Καναδά με την επιβολή δασμών 100% σε όλες τις εξαγωγές του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τον Καναδά με την επιβολή δασμών 100% σε όλες τις εξαγωγές του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ ως «Κυβερνήτη Κάρνεϊ», ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Καναδάς είναι «βαθιά γελασμένος» που επιτρέπει στην Κίνα να αυξήσει τις εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων προς τη χώρα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε ότι «η Κίνα θα κατασπαράξει τον Καναδά» και ότι οποιαδήποτε συμφωνία Πεκίνου–Οτάβα θα οδηγήσει άμεσα στην επιβολή καθολικών δασμών.

Η απειλή έρχεται μετά τη σύναψη ευρείας εμπορικής συμφωνίας Καναδά–Κίνας για τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, σηματοδοτώντας στροφή της καναδικής εξωτερικής πολιτικής μακριά από την εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι η Κίνα αναμένεται να μειώσει τους δασμούς στην καναδική ελαιοκράμβη (canola), ενώ ο Καναδάς θα επιτρέψει την εισαγωγή 49.000 κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων με δασμό περίπου 6%, καταργώντας την πρόσθετη επιβάρυνση 100%. Παράλληλα, το Πεκίνο θα προσφέρει ταξίδια χωρίς βίζα για Καναδούς πολίτες.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Οτάβα έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με την καναδική κυβέρνηση να επιδιώκει πλέον ενίσχυση των εμπορικών δεσμών της με την Ευρώπη και την Ασία, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.