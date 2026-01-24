Αυξημένα 24% τα αποθέματα των υδροηλεκτρικών – «Όπλο» για συγκράτηση των τιμών

Υδροηλεκτρικά και αιολικά είναι οι μόνες «πράσινες» (και επομένως φθηνές) τεχνολογίες που μπορούν να υποκαταστήσουν τις μονάδες ορυκτών καυσίμων τις απογευματινές ώρες.

Σημαντική «ανάσα» στο ηλεκτρικό σύστημα δίνουν οι τελευταίες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν ενισχύσει αισθητά τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών σταθμών. Μετά από μια μακρά περίοδο πίεσης, κατά την οποία το υδροηλεκτρικό δυναμικό κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, η εικόνα έχει πλέον βελτιωθεί ουσιαστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένη συμμετοχή των μονάδων αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικό της αλλαγής σκηνικού είναι ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για το επταήμερο 11-18 Ιανουαρίου, το συνολικό απόθεμα στους ταμιευτήρες προσέγγισε τις 2.450 Γιγαβατώρες. Πρόκειται για επίπεδο σαφώς υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, καθώς αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 24% σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους τα αποθέματα διαμορφώνονταν στις 1.970 Γιγαβατώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, το διαθέσιμο υδροηλεκτρικό δυναμικό κινούνταν χαμηλότερα από την τρέχουσα «επίδοση», γεγονός που καταδεικνύει πόσο καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος των πρόσφατων καιρικών συνθηκών. Μάλιστα, η εικόνα ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερη, καθώς στο διάστημα που μεσολάβησε από την καταγραφή των στοιχείων καταγράφηκε νέο κύμα βροχοπτώσεων, το οποίο πιθανότατα έχει προσθέσει επιπλέον ποσότητες νερού στους ταμιευτήρες.

Αναπλήρωση των ΑΠΕ

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση σε μηνιαία βάση. Σε σχέση με το επταήμερο 7-14 Δεκεμβρίου, όταν τα αποθέματα κινούνταν περίπου στις 1.900 Γιγαβατώρες, η αύξηση αγγίζει το 29%. Πρόκειται για μια μεταβολή που δεν περνά απαρατήρητη από τους διαχειριστές του συστήματος και τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς αλλάζει τις ισορροπίες στο ενεργειακό μίγμα.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από την ενίσχυση του υδροηλεκτρικού δυναμικού είναι η συμβολή του στη συγκράτηση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες, χάρη στο χαμηλό μεταβλητό τους κόστος, μπορούν να λειτουργήσουν ως «αντίβαρο» στις μονάδες ορυκτών καυσίμων, ιδιαίτερα στις κρίσιμες απογευματινές και βραδινές ώρες. Τότε, όταν δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μηδενίζεται, τα υδροηλεκτρικά και τα αιολικά πάρκα αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες «πράσινες» τεχνολογίες που μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση, χωρίς την ενεργοποίηση ακριβότερων θερμικών μονάδων.

Αν και η «δράση» τους τις απογευματινές ώρες είναι κομβική, καθώς εκείνες τις ώρες η ζήτηση παραμένει αυξημένη χωρίς τη συνδρομή πλέον των φωτοβολταϊκών, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν εξίσου σημαντική συμβολή στη συγκράτηση του χονδρεμπορικού κόστους και σε άλλες περιπτώσεις. Ο λόγος είναι πως μπορούν να αυξομειώνουν πολύ γρήγορα την παραγωγή τους, με συνέπεια να αναπληρώνουν την παραγωγή ΑΠΕ που, για οποιονδήποτε λόγο, ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη από την προβλεπόμενη.

Αυξημένη συμμετοχή

Όπως είναι φυσικό, το αυξημένο δυναμικό έχει οδηγήσει το τελευταίο διάστημα και σε αυξημένη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών σταθμών στο ημερήσιο ενεργειακό μίγμα. Ενδεικτικά, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, το μερίδιό τους ανήλθε στο 19%, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα δεν ξεπερνούσε το 6%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι τα αυξημένα αποθέματα μεταφράζονται ήδη σε μεγαλύτερη αξιοποίηση των μονάδων.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η βελτίωση της υδρολογικής εικόνας προσφέρει πολύτιμο βαθμό ελευθερίας στον προγραμματισμό της παραγωγής, περιορίζοντας επίσης την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ενισχύοντας τη σταθερότητα του συστήματος. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πρόσθετο «μαξιλάρι» ασφαλείας ενόψει πιθανών περιόδων υψηλής ζήτησης ή μειωμένης παραγωγής από άλλες ΑΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κομβικό ρόλο των υδροηλεκτρικών στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: όχι μόνο ως ανανεώσιμης πηγής, που συμβάλλει στο «πρασίνισμα» του μίγματος, αλλά και ως εργαλείου εξομάλυνσης των τιμών και θωράκισης του συστήματος απέναντι στις διακυμάνσεις.