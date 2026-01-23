Bloomberg: Η ΕΕ θα αναστείλει για ακόμα έξι μήνες τους αντιδασμούς στις ΗΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ

Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση για παράταση της αναστολής των αντίμετρων, η οποία πρόκειται να λήξει στις 7 Φεβρουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναστείλει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ για άλλους έξι μήνες, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις χώρες της ΕΕ που αντιτάχθηκαν στις προσπάθειές του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση για την παράταση της αναστολής των αντίμετρων, η οποία πρόκειται να λήξει στις 7 Φεβρουαρίου σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Όλοφ Γκιλ, μεταδίδει το Bloomberg.

«Επιτύχαμε τον στόχο μας μέσω διπλωματικών και πολιτικών μέσων, τα οποία πάντα θα προτιμούμε, αντί να ακολουθήσουμε μια σειρά μέτρων και αντιμέτρων», δήλωσε ο Γκιλ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Η αναστολή θα διαρκέσει έξι μήνες, αν και τα αντίμετρα μπορούν να επανενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, εάν χρειαστούν, είπε.

Οι εντάσεις σχετικά με την επιθετική προσέγγιση του Τραμπ στη Γροιλανδία ώθησαν τους ηγέτες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν επίσης το πιο ισχυρό εμπορικό τους εργαλείο, του Μηχανισμού Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού κατά των ΗΠΑ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με την Αμερική, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Το κοινοβούλιο αναμένεται τώρα να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία μετά την ανάκληση της απόφασης του Τραμπ, δήλωσε η πρόεδρος του σώματος, Ρομπέρτα Μετσόλα, στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Αυτό αναβλήθηκε μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός.

Οι προγραμματισμένοι δασμοί αντιποίνων σε αμερικανικά προϊόντα, όπως τα αεροσκάφη της Boeing, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και το μπέρμπον, είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από την ΕΕ, ωστόσο η εφαρμογή τους ανεστάλη εν μέσω διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στην οποία κατέληξαν ο Τραμπ και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία πέρυσι.