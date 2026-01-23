Οικονομία | Ελλάδα

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του EBF και εκπροσώπους της ΕΕΤ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του EBF και εκπροσώπους της ΕΕΤ
Είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της European Banking Federation και εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αρχηγοί με φτερά κι αρχηγοί-βαρίδια - Τι είδε ο Γιάνης στο Νταβός - Αχός δραχμής στο περιβάλλον Καρυστιανού

Ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις - Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Τράπεζες: Τα ψηφιακά κανάλια εκτοξεύουν τη ζήτηση καταναλωτικών δανείων

tags:
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider