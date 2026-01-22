Χατζηδάκης: Υπεύθυνες δηλώσεις αντί πιστοποιητικών για την επιτάχυνση διαδικασιών

Η κατάργηση σειράς πιστοποιητικών με αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών και η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση διαδικασιών του Δημοσίου είναι δύο από τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για το «βαθύ κράτος».

Η κατάργηση σειράς πιστοποιητικών με αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών και η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση διαδικασιών του Δημοσίου είναι δύο από τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για το «βαθύ κράτος».

Αυτό ανέφερε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο MEGA, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι στόχος του σχεδίου νόμου - το οποίο θα καταθέσει ο ίδιος στη Βουλή - είναι να αντιμετωπιστούν «ιστορίες καθημερινής τρέλας» που βιώνουν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει 15 - 20 περιπτώσεις που προέκυψαν από παρατηρήσεις πολιτών, εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, συνεργασία με βουλευτές και συναρμόδια υπουργεία.

Μία από αυτές τις ρυθμίσεις θα προβλέπει ότι η υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα υποκαθιστά σε μεγάλη κλίμακα τα πιστοποιητικά. «Δεν αναφέρομαι προφανώς σε περιπτώσεις όπως η αδειοδότηση μιας μεγάλης βιομηχανίας, αλλά σε καθημερινές συναλλαγές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος μπορεί να έχει το πιστοποιητικό που ζητάει», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Μία ακόμα ρύθμιση, η οποία εφαρμόστηκε στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, είναι η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών που θα αναλάβουν να προσφέρουν υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει σήμερα το Δημόσιο. «Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη στις πολεοδομίες με τους μηχανικούς, αλλά και στις εφορίες με τους λογιστές. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων τελευταία, είχαμε το θέμα των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τα οποία οι αγρότες επισημαίνουν υψηλό κόστος παροχής των υπηρεσιών. Θα δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, που θα περνούν από εκπαίδευση και εξετάσεις, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και μεγαλύτερη ταχύτητα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Είναι λύσεις κοινής λογικής που πρέπει να προχωρήσουν και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Δεν έχω την αυταπάτη ότι θα εξαφανίσουμε δια μιας όλα τα προβλήματα. Αλίμονο όμως, εάν ακούμε κάθε γραφειοκράτη και δεν κοιτάζουμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Λύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά απαιτούν πολιτικό θάρρος και κοινή λογική», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά με «σημαία» το διεθνές δίκαιο, με ισχυρές συμμαχίες για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, αλλά και με ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων. «Έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και είμαστε οργανικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτίζουμε συμμαχίες στην ευρύτερη γειτονιά μας, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ. Δεν έχουμε λόγο να έχουμε διαρκείς αναταράξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία, άλλωστε επίκειται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει στην Τουρκία ότι οι διαφορές είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ. Οι ημέρες είναι δύσκολες και εξίσου δύσκολο είναι το σταυρόλεξο της εξωτερικής πολιτικής, για όλες τις χώρες», επεσήμανε.

Τέλος, σε ερώτηση για τις πλημμύρες ανέφερε ότι, ενώ μέχρι χθες ακούγονταν γκρίνιες για υπερβολική χρήση του «112», τελικά φάνηκε ότι η κυβέρνηση έκανε το σωστό και είχε και το εργαλείο του «112», το οποίο παλιότερα δεν υπήρχε. Σημείωσε ακόμη ότι αυτήν την ώρα στην Αττική προωθούνται 55 αντιπλημμυρικά έργα: 13 εκτελούνται ήδη, 17 είναι υπό δημοπράτηση, άλλα 25 προωθούνται. Επίσης, υπάρχουν και 6 έργα μεγάλης κλίμακας που «τρέχει» το Υπουργείο Υποδομών. «'Αρα», κατέληξε, «υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και υπάρχουν και χρήματα στην άκρη, προκειμένου να στηριχθούν έργα που δεν φαίνονται, δεν προσφέρονται για φανφάρες, αλλά είναι ίσως τα πιο χρήσιμα από όλα».