Κομισιόν: Εκταμίευση 175,4 εκατ. ευρώ στη Δανία στο πλαίσιο του NextGenerationEU

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 175,4 εκατ. ευρώ στη Δανία, ποσό που σηματοδοτεί την τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Ο μηχανισμός αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του NextGenerationEU —του προγράμματος της Επιτροπής μετά την πανδημία για τη στήριξη της ανάκαμψης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών.

Τα μέτρα που συνδέονται με την εν λόγω ενίσχυση περιλαμβάνουν επενδύσεις για τη στήριξη μιας σειράς μέτρων που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ποδηλατικών υποδομών μήκους 45 km, της αύξησης της υπεράκτιας αιολικής ισχύος κατά 4 GW και της προώθησης της οργανικής μετάβασης στα δημόσια κυλικεία.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η Δανία υπέβαλε στην Επιτροπή την τέταρτη αίτηση πληρωμής της στο πλαίσιο του ΜΑΑ. Περιλαμβάνει πέντε ορόσημα και οκτώ στόχους που καλύπτουν μία μεταρρύθμιση και 12 επενδύσεις.

Η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στο αίτημα πληρωμής της Δανίας στις 4 Νοεμβρίου 2025. Τώρα που η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη, η Επιτροπή εκταμίευσε τα κονδύλια.

Συνολικά, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Δανίας χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις ύψους 1,63 δισ. ευρώ. Η σημερινή πληρωμή θα αυξήσει τα συνολικά κονδύλια που εκταμιεύθηκαν στη Δανία στο 78% του διατιθέμενου ποσού του σχεδίου, με το 76% όλων των οροσήμων και των στόχων του σχεδίου να έχουν εκπληρωθεί.

Όπως συμβαίνει με όλα τα κράτη μέλη, οι πληρωμές προς τη Δανία στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την επιτυχή εφαρμογή των εθνικών τους σχεδίων.

Ενόψει του κλεισίματος της διευκόλυνσης στο τέλος του 2026, τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν όλα τα ορόσημα και τους στόχους που εκκρεμούν έως τον Αύγουστο του 2026 και να υποβάλουν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Διαδραστικός χάρτης που παρουσιάζει παραδείγματα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι επίσης διαθέσιμες στο διαδίκτυο.