Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι»

Η απάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχοι» ή «αντίπαλοι» της ΕΕ.

Έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ από το Νταβός της Ελβετίας, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι» με αφορμή τις απειλές για δασμούς σε 8 χώρες της Γηραιάς Ηπείρου με αφορμή τη Γροιλανδία.

Μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, υπογράμμισε: «Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο».

Παράλληλα, εξήγησε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα. «Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα. Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες -που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι- θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας» κατέληξε η επικεφαλής της ΕΚΤ.