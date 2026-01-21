«Βουνό» τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης - Οι υποχρεώσεις ανά υπουργείο

Ένα πρωτοφανές σπριντ θα πρέπει να πραγματοποιήσει το επόμενο 7μηνο ο κρατικός μηχανισμός για να εξασφαλιστούν τα 12,5 δισ. ευρώ που μένουν να εισρεύσουν στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα ορόσημα που ξεχωρίζουν.

Κεντρικό ρόλο στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 177 απαιτητικά ορόσημα, ώστε η χώρα μας να μην χάσει ούτε ευρώ από τα 12,5 δισ. που απομένουν να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.

Στους μπλε φακέλους που έχουν μοιραστεί στα υπουργεία για τους στόχους του 2026 υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με το βάρος να πέφτει στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Υποδομών και Μεταφορών.

Συνολικά μέχρι το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να έχουν καλυφθεί 165 ορόσημα για το σκέλος των επιχορηγήσεων, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία (143 ορόσημα) έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση έργων και επενδύσεων.

Τα υπόλοιπα 32 ορόσημα αφορούν μεταρρυθμίσεις (ολοκλήρωση νομοθεσίας, λειτουργία νέων κρατικών μηχανισμών).

Αγώνας δρόμου μέχρι και τον Αύγουστο

Ειδικότερα για το όγδοο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων που σχεδιάζεται να υποβληθεί τον Απρίλιο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί 32 ορόσημα και στόχοι, εκ των οποίων 13 ορόσημα αφορούν μεταρρυθμίσεις και 19 επενδυτικά ορόσημα.

Για το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής που θα πρέπει να υποβληθεί τέλος Αυγούστου θα πρέπει να καλυφθεί ο αριθμός-ρεκόρ των 133 οροσήμων εκ των οποίων 19 μεταρρυθμιστικά και 114 επενδυτικά ορόσημα.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δανείων για το όγδοο αίτημα πληρωμής που σχεδιάζεται να υποβληθεί τον Μάιο θα πρέπει να καλυφθούν δύο ορόσημα και στόχοι και για το όγδοο και τελευταίο αίτημα πληρωμής 10 ορόσημα και στόχοι.

Οι υποχρεώσεις ανά υπουργείο για τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα έχουν ως εξής:

Και για τα επενδυτικά ορόσημα ως εξής:

Οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις της 8ης δόσης

Για τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της όγδοης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση έχει ξεχωρίσει

Δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» (πρόσβαση σε δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και κατάρτιση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ)

Θεσμικό πλαίσιο για την διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ξεχωρίζουν:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας με επέκταση της δημιουργίας ραντεβού και την αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Οι εργασίες ανακαίνισης σε 19 νοσοκομεία

Η ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των Ελλήνων πολιτών (Gov. gr - messenger)

Η ολοκλήρωση επιχορήγησης 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις της ένατης δόσης

Για τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της ένατης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση έχει ξεχωρίσει:

Τη μείωση των καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση και δημιουργία μηχανισμού για τον επαναπροσδιορισμό των δικασίμων αναφορικά με τις ανακοπές «προ του πλειστηριασμού» και «μετά τον πλειστηριασμό»

Την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγική Στέγασης

Τη λειτουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την ολοκλήρωση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ΑΠΕ, Τουρισμού και Βιομηχανίας

Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης ΟΣΕ

Στις εμβληματικές επενδύσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί κατά την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής περιλαμβάνονται οι: