Πιερρακάκης: Πυξίδα μας οι μειώσεις φόρων και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Υπενθύμισε πως ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 800 εκατ. ευρώ ενώ τόνισε πως «η λέξη "να" είναι καλύτερη από το "θα". Θα ξέρουμε στη ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς».

Το μήνυμα πως η κυβέρνηση της ΝΔ έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη μείωση φόρων στην ιστορία της μεταπολίτευσης επανέλαβε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων ΔΕΘ 2025, διαμηνύοντας πως τώρα γίνεται ορατή η ανακούφιση στους λογαριασμούς των πολιτών καθώς παρατηρείται αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα για ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπάλληλους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Μάλιστα, οι φοροελαφρύνσεις εφαρμόζονται και με δημογραφικά χαρακτηριστικά (οικογένειες με παιδιά, νέοι) ενώ διεμήνυσε πως ο στόχος που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να συνεχίζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες. «Από το 2019 και μετά έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους» επεσήμανε ο ΥΠΕΘΟ, ενώ πρόσθεσε πως: «αυτή είναι η πυξίδα μας, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια».

Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις με αφορμή το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026 που παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ξεκαθάρισε πως «προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ένα στόχο να μειώσουμε ολοένα και περισσότερους φόρους».

«Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς αυτή είναι η πυξίδα, αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αν θέλετε και ως το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από κει και πέρα τώρα σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες» αποσαφήνισε.

«Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά. Από κει και πέρα, ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι κινούμενος στα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο, οι όποιες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα σε σχέση με αυτά ανακοινώνονται τη στιγμή που αν θέλετε έχουν αποτυπωθεί. Να το πω πάρα πολύ απλά η λέξη “να” είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη “θα”» συμπλήρωσε.

«Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Και εγώ προσωπικά ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα. Μένουμε σε στρατηγική κατεύθυνση και θα ξέρουμε στη ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς» έσπευσε να διασαφηνίσει.

Σχετικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΕΕ - ΗΠΑ, υπογράμμισε πως τα τεκταινόμενα είναι λογικό να απασχολούν κάθε Ευρωπαίο πολίτη, ενώ με τους κατοίκους της Δανίας και της Γροιλανδίας, μας συνδέουν κοινές αξίες όπως το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εθνική ακεραιότητα. Μάλιστα, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της ενότητας για συντονισμό των ευρωπαϊκών χωρών για κοινή δράση.

Αναγνώρισε πως η διεθνής αβεβαιότητα, ειδικά στα γεωπολιτικά «γενικά μας απασχολεί όλες και όλους» ενώ έκρινε σημαντικές τις επενδύσεις στην άμυνα και συνολικά στην αμυντική βιομηχανία, με την Ελλάδα να έχει διοχετεύσει υψηλότερα ποσά. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, από το SAFE των 150 δισ. ευρώ μέχρι τη ρήτρα διαφυγής.

Ακολούθως έκρινε ως απαραίτητες και τις κοινές προμήθειες, καθώς πέρα από την άμυνα, θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην οικονομία, ιδίως εάν γίνουν με στρατηγική, οργανωμένα, συντονισμένα. «Θα είναι ευεργετικό για την ευρωπαϊκή συμμαχία γενικότερα» υπογράμμισε. Σχετικά με τον «εκλεκτό» του Εurogroup για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ, Μπόρις Βουίτσιτς, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την ταχεία λήψη απόφασης.

«Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις σε θέματα τεχνοκρατικής καθημερινότητας και να καθυστερείς. Ο κόσμος θέλει να δει ταχύτητα, στις πολιτικές που έχουμε να κάνουμε, πόσο μάλλον όταν αφορά την στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών» ανέφερε ενώ για το εμπορικό μέτωπο, συμπλήρωσε πως σύμφωνα με το κείμενο του Ντράγκι στους FT «οι Ευρωπαίοι έχουμε αόρατους δασμούς μεταξύ μας περί το 110%».

«Αφαιρώντας τα αναγκαία εμπόδια στην ενιαία αγορά, δημιουργούνται καλύτερες δυνατότητες για κάθε Έλληνα και μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες» σημείωσε, εξηγώντας πως το ψηφιακό ευρώ, που αποτελεί τη δημόσια νομισματική μας υποδομή, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη. «Η πρόοδος, η ανάπτυξη, η αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα είναι όχι μόνο στρατηγική προτεραιότητα, αλλά πρέπει να θεωρούνται τετελεσμένα. Με μικρές καθημερινές νίκες να συντονίσουμε γρήγορη εφαρμογή αποφάσεων» κατέληξε.

Αναλυτικά η συνέντευξη Πιερρακάκη στην ΕΡΤ

Κύριε Υπουργέ οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin έγιναν σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, εν μέσω απειλών για κλιμάκωση του πολέμου, δασμών στο εμπόριο και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας με το κλίμα που εισπράξατε στις συζητήσεις του Ecofin. Θα δούμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση;

Να πω καταρχήν κύριε Μαγγηριάδη ότι, πράγματι, και οι δύο συνεδριάσεις έλαβαν χώρα υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν κάθε Ευρωπαίο πολίτη, εγώ δεν θα πω απλώς κάθε κυβέρνηση και κάθε Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Δεν είχαν συμπεριληφθεί, εκ των πραγμάτων, στο πρόγραμμα επειδή είναι έκτακτα γεγονότα και , επίσης, επειδή περιμένουμε τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη. Όμως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι, για εμάς, η Γροιλανδία αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γροιλανδίας και ότι ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς: το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί τόσο ο διάλογος από τη μία, όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την άλλη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει πλέον αποφάσεις για ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών , εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αύξησης του χρέους για τις ευρωπαϊκές χώρες; Ήδη εν μέσω όλης αυτής της αβεβαιότητας υπάρχει νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και αύξηση στις τιμές των ομολόγων και στο κόστος δανεισμού των χωρών. Αυτό σας ανησυχεί ως Πρόεδρο του Eurogroup;

Να πω, καταρχήν, ότι αυτό έχει να κάνει με τη διεθνή αβεβαιότητα, η οποία ακουμπάει και τα ζητήματα γεωπολιτικής φύσεως, τα οποία αναφέραμε πριν. Πέραν τούτου, γενικά η αβεβαιότητα είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας απασχολεί όλες και όλους. Η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει συνολικά να κάνουμε ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία. Στην Ελλάδα, είχαμε πάντα υψηλότερα επίπεδα τέτοιων επενδύσεων , λόγω της φύσης των στρατηγικών μας προκλήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα εργαλεία τα τελευταία χρόνια, από το εργαλείο SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι αντίστοιχα εργαλεία, όπως η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από πολλές χώρες συνολικότερα στην Ευρώπη. Πέρα από αυτό, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως κοινές προμήθειες. Γιατί; Γιατί η επένδυση στην άμυνα, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την οικονομία και έχει ευρύτερες θετικές επιδράσεις. Εφόσον αυτό γίνει στρατηγικά, οργανωμένα και συντονισμένα, μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικό, καθότι μιλάμε για ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας συνολικότερα. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε.

Χθες στο Εurogroup καταλήξατε στην υποψηφιότητα του Κροάτη Μπορις Βούιτσιτς για τη θέση του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Επειδή η Ευρώπη δεν μας έχει συνηθίσει σε γρήγορες αποφάσεις, είναι ένα πεδίο κριτικής στην Ευρωπαική Ενωση , μήπως αυτό σημαίνει ότι πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μια φάση fast track διαδικασιών για άμεση λήψη αποφάσεων;

Η αλήθεια είναι ότι, πολλοί , όταν το συζητάγαμε χθες με το πέρας της συνεδρίασης, εξεπλάγησαν ευχάριστα καθότι είχαμε έξι εξαιρετικούς υποψηφίους για τη θέση του αντιπροέδρου της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν κοιτούσαμε με τους συνεργάτες μου τί είχε συμβεί στο παρελθόν , αναφορικά με τις υποψηφιότητες, είδαμε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν κατά βάση ένας υποψήφιος. Μία φορά, το 2012, που ήταν τρεις υποψήφιοι, πήρε έξι μήνες, αν δεν κάνω λάθος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κύριε Μαγγηριάδη, αυτό που όλοι αισθανθήκαμε χθες –και νομίζω ότι είναι αυτονόητο για όποιον μας παρακολουθεί– είναι πως δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις τόσο μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και, ταυτόχρονα, σε ζητήματα θεσμικής καθημερινότητας, ακόμη και σε σημαντικά θέματα όπως ο ορισμός μιας θέσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παρατηρούνται τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Οι πολίτες θέλουν να βλέπουν το κομμάτι των ευρωπαϊκών διαδικασιών να υλοποιείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Και αυτό ισχύει τόσο για τις πολιτικές που οφείλει να προωθεί η Ευρώπη, όσο –πολύ περισσότερο– για ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών. Άρα, από αυτή την έννοια είναι πολύ καλό ότι καταφέραμε, στο πρώτο Eurogroup το οποίο είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω, να έχουμε μια πάρα πολύ, αν θέλετε, ταχεία απόφαση σε σχέση με αυτό. Εγώ θα σας πω ότι το θεωρώ αυτονόητο και χαίρομαι που και οι συνάδελφοί μου θεωρήσαν το ίδιο χθες.

Στην πρώτη σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στην ανάγκη να προωθηθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους;

Όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση περί δασμών πριν από λίγους μήνες, ανάμεσα σε άλλα , υπήρχε και ένα κείμενο που είχε γράψει ο Μάριο Ντράγκι για τους Financial Times και σε αυτό είχε αναφέρει μια σειρά από στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σ αυτό , έλεγε ότι ενώ μιλάμε για δασμούς με τις ΗΠΑ, έχουμε «αόρατους δασμούς» μεταξύ μας, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποσοτικοποίηση που έχει κάνει το ΔΝΤ είναι ότι, στον τομέα των υπηρεσιών , είναι περίπου σαν να έχουμε δασμούς της τάξης του 110%. Σας λέω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτό το οποίο αποκαλούμε ενιαία αγορά. Αφαιρώντας τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην ενιαία αγορά, δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη. Το να δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές για κάθε πολίτη της Ευρώπης και αυτονοήτως για κάθε Έλληνα. Αντιστοίχως, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων , τι σημαίνει να επενδύσεις σε αυτήν; Να μπορεί μια επιχείρηση να μεγαλώσει, να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, να μπορεί να βρει χρηματοδότηση, όχι μόνο από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά ευρύτερα από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Το ψηφιακό ευρώ, σε μια εποχή γενικευμένης ψηφιοποίησης ,προφανώς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η δυνατότητα μιας δημόσιας υποδομής, όπως είναι η νομισματική υποδομή, δηλαδή μια θεμελιώδης υποδομή κυριαρχίας, να περάσει γρήγορα στην ψηφιακή εποχή, παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Όλα αυτά τα βαθιά τεχνικά πράγματα, τα οποία ο κόσμος ενδεχομένως νιώθει ότι είναι κάπως μακριά του και ότι δεν τον αφορούν, όταν εφαρμόζονται έρχονται και μεταφράζονται σε ανάπτυξη, σε εισόδημα, σε βελτίωση της καθημερινότητας. Άρα είναι πολύ σημαντικά. Τώρα εμάς η δουλειά μας ποια είναι; Η δουλειά μας είναι αυτά να τα κάνουμε , όχι απλώς στρατηγική τοποθέτηση. Στη στρατηγική συμφωνούμε όλες και όλοι. Δουλειά μας είναι να τα μεταφράσουμε σε τελεσμένα, σε πεπραγμένα, σε γρήγορες νίκες, σε πολλές μικρές αλλαγές, οι οποίες σωρευτικά κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι που και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup κατά το επόμενο διάστημα. Να μπορέσουμε να συντονίσουμε δηλαδή την γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά.

Ακούσαμε στη σημερινή παρουσίαση των κ.κ. Χατζηδάκη και Σκέρτσου ότι στη ΔΕΘ του 2026 θα ανακοινωθούν νέες μειώσεις φόρων. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες περαιτέρω ελαφρύνσεις να έρθουν την άνοιξη όπως έγινε και πέρυσι; Και πού υπολογίζετε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο; Μπορεί να φτάσει το 1 δισ; Μπορεί και παραπάνω;

Αυτό που θα σας πω καταρχήν, κύριε Μαγγηριάδη, είναι ότι ξεκινάμε από όσα έχουμε κάνει ήδη. Και αυτή τη στιγμή, ήδη εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση. Είναι το πρόγραμμα της ΔΕΘ που μας πέρασε και που οι πολίτες τώρα βλέπουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Τι κάναμε; Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων, η οποία μεταφράζεται για ιδιωτικούς υπαλλήλους, για δημοσίους υπαλλήλους, για ελεύθερους επαγγελματίες, σε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος βλέπουν αυτή τη μείωση ως μια αύξηση στα χρήματα που παίρνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς τους. Και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε με κάποιους κανόνες με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια ή με βάση την ηλικία για τους νεότερους. Το αναφέρω αυτό, γιατί εφαρμόζεται τώρα. Κάθε φορά προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει έναν στόχο. Να μειώνουμε ολοένα και περισσότερους φόρους. Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς, αυτή είναι η πυξίδα. Αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αν θέλετε και το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά. Ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι ανακοινωμένος στα επίσημα έγγραφα, τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο. Η λέξη «να», είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη «θα». Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, και εγώ προσωπικά ως Υπουργός Οικονομικών, δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο. Όμως μένουμε στη στρατηγική κατεύθυνση.