Χατζηθεοδοσίου: Να ισχύσουν και στις ασφαλιστικές οι αμοιβές του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά νοσοκομεία

Την πρόταση να ισχύσει και στις ασφαλιστικές εταιρείες ότι ισχύει με τις χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά νοσοκομεία έκανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας για την αύξηση των ισοβίων ασφαλιστικών συμβολαίων Υγείας σε εκπομπή του OPEN TV. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η βασισμένη στον δείκτη του ΙΟΒΕ ετήσια αύξηση είχε ως αποτέλεσμα από το 2011 μέχρι σήμερα να «χαθούν» περίπου 450.000 συμβόλαια που οι κάτοχοί τους τα διέκοψαν.

Τόνισε πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται ως αιτία των αυξήσεων τα πραγματικά ακριβά νοσήλια που πληρώνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία (τα ακριβότερα στην ΕΕ μετά την Ελβετία). Υπογράμμισε ότι υπάρχει ολιγοπωλιακή σύνθεση στην αγορά ιδιωτικής Υγείας με, μόνο, δύο ομίλους να κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς ενώ πρόσθεσε ότι οι ασφαλιστικές θέλουν να μετατρέψουν τα ισόβια προγράμματα Υγείας σε ετήσια και ταυτόχρονα θέλουν να μειώσουν και τις προμήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Επισήμανε ακόμη ότι η κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά και την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης γι΄αυτό και κατέληξε ότι όπως όταν ο ΕΟΠΥΥ στέλνει στα ιδιωτικά νοσοκομεία ασθενείς τα πληρώνει με συγκεκριμένα «πρωτόκολλα» αποζημιώσεων, να ισχύσει το ίδιο και στους ιδιωτικά ασφαλισμένους ώστε να περιοριστούν τα κόστη αποζημιώσεων που επικαλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Αναγκαία άμεσα μέτρα στήριξης στις ΜμΕ

Επιπλέον, ο πρόεδρος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εστίασε στις πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όπως είπες, η μικρομεσαία τάξη βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, έχοντας δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Όπως επισήμανε, η πολιτική και οικονομική πίεση είναι έντονη, γεγονός που -όπως εκτίμησε- οδηγεί την κυβέρνηση στην ανάγκη περαιτέρω μειώσεων φόρων το 2026.

Ειδική αναφορά έκανε στο οξύ πρόβλημα των χρεών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα, ουσιαστική ρύθμιση, καθώς οι οφειλέτες που βρίσκονται «στο κόκκινο» ξεπερνούν πλέον τις 300.000. Αναφερόμενος στην εορταστική αγορά, επικαλέστηκε στοιχεία της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με τα οποία η όποια αύξηση τζίρου κατευθύνθηκε κυρίως σε μεγάλες πλατφόρμες και πολυκαταστήματα.

Όπως σημείωσε, το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφάνισε ίδιο ή μικρότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, κάτι που, λόγω πληθωρισμού, συνιστά ουσιαστικά μείωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι κινεζικές πλατφόρμες απέσπασαν περίπου το 17% του εορταστικού τζίρου, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην τιμή και λιγότερο στην ποιότητα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε την εικόνα των ασφαλιστικών οφειλών, τονίζοντας ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ εκτοξεύθηκαν από τα 32 δισ. ευρώ στα 55 δισ. ευρώ το 2025. Άσκησε έντονη κριτική στην ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών βάσει πληθωρισμού, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορούν οι επαγγελματίες να ανταποκριθούν, όταν αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και παλαιότερες οφειλές.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ σημείωσε επίσης ότι τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό, καθώς η παγκοσμιοποίηση ευνοεί τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόσθεσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιταχύνει τις εξελίξεις, επηρεάζοντας τις καταναλωτικές συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και παραπληροφόρησης.

Τόνισε την ανάγκη τα εργαλεία της πολιτείας -Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά προγράμματα- να είναι πραγματικά προσβάσιμα και στους μικρούς επαγγελματίες. Τέλος, αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος ψηφιοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε νέο μέτρο, όπως το myDATA και τα POS, αποτελεί υποχρεωτική επένδυση. Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, οι επαγγελματίες κλήθηκαν να δαπανήσουν πάνω από 5.000 ευρώ για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ