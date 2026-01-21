Η Ρουμανία απέκτησε λιμάνι στη Μολδαβία - Οι διατροφικές της φιλοδοξίες

Το Giurgiulesti, αποτελεί τη μοναδική έξοδο της Μολδαβίας προς τη θάλασσα και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ρουμανία, απέκτησε τον έλεγχο της δανέζικης εταιρείας Danube Logistics, η οποία διαχειρίζεται το παραδουνάβιο λιμάνι της Μολδαβίας Giurgiulesti, μόλις 83 ναυτικά μίλια (133 χλμ) από την έξοδο του ποταμού στην Μαύρη θάλασσα.

Το τίμημα θα ανακοινωθεί στις 11 Φεβρουαρίου. Το Giurgiulesti, αποτελεί τη μοναδική έξοδο της Μολδαβίας προς τη θάλασσα και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για την ανάπτυξη του εμπορίου με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης σιτηρών, όταν ξεκίνησε ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος και τα ουκρανικά λιμάνια σταμάτησαν τις εξαγωγές.

Το λιμάνι έχει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου (63.000 τόνους), δύο τέρμιναλ σιτηρών, ένα τέρμιναλ γενικού εμπορίου κι ένα επιχειρηματικό πάρκο εντός της ελεύθερης ζώνης. Μέσω αυτού, διακινείται το 70% του εξωτερικού εμπορίου της Μολδαβίας και ένα αξιοσημείωτο μέρος των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών και κυρίως φυτικών ελαίων προς τρίτες χώρες.

Η EBRD, η οποία χρηματοδότησε το έργο κατασκευής του λιμανιού, αναφέρει ότι ήδη το 2022, χρονιά έναρξης των εχθροπραξιών, οι διακινούμενοι όγκοι υπερδιπλασιάστηκαν, σε πλέον των 800.000 τόννων.

Πως απέκτησε πρόσβαση στη θάλασσα η Μολδαβία

Το Giurgiulesti, είναι ένα πολύ νέο σε ηλικία λιμάνι. Δημιουργήθηκε μόλις το 2006. Η Ουκρανία, παραχώρησε στην Μολδαβία το 1999 μια λωρίδα πλάτους 430 μέτρων στις εκβολές του Δούναβη, ώστε να μπορούν να εισέρχονται ποντοπόρα πλοία. Οι εργασίες κατασκευής του λιμανιού ξεκίνησαν αμέσως, με την χρηματοδότηση της EBRD, η οποία απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία διαχείρισής του. Αυτή την συμμετοχή της πουλάει τώρα η Τράπεζα. Η πρόσκληση επενδυτών τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσέλκυσε ενδιαφέρον διαφόρων εταιρειών από Ευρώπη αλλά και του Βουλγάρικου λιμανιού του Bourgas.

Οι διατροφικές φιλοδοξίες της Ρουμανίας

H Ρουμανία, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να αναδειχθεί σε υπολογίσιμο παίκτη της παγκόσμιας αγοράς δημητριακών, εκμεταλλευόμενη την δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η γειτονική της Ουκρανία, αλλά και τις διευκολύνσεις που παρέχει στο διεθνές εμπόριο δημητριακών, κυρίως μέσω του λιμανιού της Κωνστάντζα. Η εγχώρια αγροτική παραγωγή της Ρουμανίας, δεν είναι μικρή, απέχει όμως πολύ από τα ουκρανικά μεγέθη.

Η παροχή διευκολύνσεων για την εξαγωγή ουκρανικών δημητριακών και ελαιούχων σπόρων, δικαίωσε την προσπάθεια της χώρας να αναβαθμίσει το ρόλο της, με το μεγάλο εμπορικό λιμάνι να δέχεται από ξηράς σημαντικές ποσότητες ουκρανικών σιτηρών και εξαγωγή τους από θαλάσσης. Η εξέλιξη αυτή, κέντρισε το ενδιαφέρον του γνωστού χρηματιστηρίου εμπορευμάτων EURONEXT, το οποίο πριν έναν και πλέον χρόνο, συζήτησε με τοπικούς παράγοντες την δυνατότητα δημιουργίας μιας τιμής αναφοράς για το καλαμπόκι στο λιμάνι Κωνστάντζα, επιτυγχάνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα για τα τεκταινόμενα στην κρίσιμη για το εμπόριο σιτηρών περιοχής της Μαύρης θάλασσας.

Είναι άγνωστο, εάν το έργο ναυάγησε ή είναι σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση, δείχνει στη ρουμάνικη κυβέρνηση τις προοπτικές του θέματος και το ενδιαφέρον να συνεχίσει τις προσπάθειές της για αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στο διεθνές αλλά και περιφερειακό (Μεσογειακό) εμπόριο. Στα πλαίσια αυτά, η απόκτηση του λειτουργού του Μολδαβέζικου λιμανιού Giurgiulesti, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικού εργαλείου στην προσπάθεια αυτή.

Η Ρουμανία, ενδιαφέρεται και για άλλους τομείς του εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Φιλοδοξεί να καταστεί τροφοδότης των Αραβικών αγορών πρόβειου κρέατος και ζώντων ζώων, τόσο για καθημερινή τροφή, όσο και για θρησκευτικές αγορές. Τα λιμάνια, παίζουν απόλυτα καθοριστικό ρόλο στην διεκπεραίωση των φιλοδοξιών αυτών.

Πέραν του διεθνούς ρόλου, το λιμάνι αυτό αναμένεται να διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στο εμπόριο με τις βορειοδυτικές περιοχές της Ρουμανίας, που είναι μακρυά από τα θαλάσσια λιμάνια.

Τέλος, ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο, είναι ο καθοριστικός ρόλος που αναμένεται να παίξει το λιμάνι αυτό στην επερχόμενη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με την οποία έχει πια αναπτύξει συνεχή επικοινωνία. Άλλωστε η Ουκρανία, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης των 430 μέτρων στο Δέλτα του Δούναβη που αναφέρθηκε παραπάνω, πήρε διευκολύνσεις στην περιοχή του χωριού Palanca, που αποτελεί ένα Μολδαβέζικο θύλακα στο Ουκρανικό έδαφος. Έτσι οι Ουκρανοί διασχίζοντας το χωριό αυτό, περνούν μια φορά check point, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους.

Να έχουν άραγε όλα αυτά που έγιναν 15 χρόνια, πριν την έναρξη της σύρραξης Ρωσίας Ουκρανίας σχέση με το τι επακολούθησε, περιλαμβανομένης της επιθυμίας της Μολδαβίας να ενταχθεί στην ΕΕ;