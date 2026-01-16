ΤτΕ: Στα 3,91 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025

Σύμφωνα με την ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ.

Στα 3,91 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 σύμφωνα με την έκθεση για τις Καθαρές Δανειακές Ανάγκες της Ελλάδας η Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ελλείμματος 398 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 73.938 εκατ. ευρώ, από 69.434 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 65.875 εκατ. ευρώ, από 63.428 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.



