ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η ΑΜΚ μέχρι τέλος Ιανουαρίου - Κλειδί οι αποφάσεις της κυβέρνησης

Οι αποφάσεις αφορούν κυρίως το ποσοστό που θα διατηρήσει το Δημόσιο και αναμένεται να ληφθούν εντός λίγων εβδομάδων. Τα δυο σενάρια, γιατί επείγει η κεφαλαιακή «ένεση».

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης, κυρίως αναφορικά με το ποσοστό που θα διατηρήσει το Δημόσιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ, απομένει για να μπει στη γραμμή εκκίνησης η ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων του Διαχειριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις αυτές αναμένονται μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, με συνέπεια να εκτιμάται πως ακόμη και μέχρι το τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί και επίσημα από την κυβέρνηση η έναρξη της διαδικασίας.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο Διαχειριστής να υποστηρίξει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει μπροστά του, ύψους 7,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2034, στο οποίο ξεχωρίζουν οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, υψηλόβαθμες πηγές του ΥΠΕΝ τοποθετούν στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ την απαιτούμενη ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων.

Δύο σενάρια

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι υπάρχουν δύο σενάρια, τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του Δημοσίου μετά την ΑΜΚ.

- Το πρώτο είναι να διατηρήσει το 51,1% που κατέχει τώρα. Από την πλευρά της κινεζικής State Grid έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση πως θα παραμείνει με το ισχύον ποσοστό της, δηλαδή με 24%. Επομένως, αν υιοθετηθεί αυτή η λύση, τότε θα παραμείνει ίδιο και το μερίδιο που βρίσκεται σε free float, δηλαδή 24,9%.

- Το δεύτερο είναι να μειωθεί η συμμετοχή του Δημοσίου, δημιουργώντας έτσι «χώρο» για την είσοδο ενός νέου στρατηγικού επενδυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το μερίδιο του Δημοσίου δεν θα υποχωρήσει χαμηλότερα από 34%. Κι αυτό γιατί στόχος είναι να διατηρηθεί η καταστατική μειοψηφία σε μία εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται κρίσιμες εθνικές υποδομές.

1+1 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Υπενθυμίζεται ότι στον ΑΔΜΗΕ έχει υιοθετηθεί μία σύνθετη μετοχική δομή. Το 25% ανήκει στον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο, ενώ το 24% κατέχει η State Grid. Το υπόλοιπο 51% ανήκει στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της οποίας το 51,1% κατέχει το Δημόσιο και το 48,9% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Επομένως, εκτός από το 25% μέσω του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το Δημόσιο κατέχει το 51,1% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή ένα επιπλέον 26,1% - ώστε συνολικά το μερίδιό του να είναι 51,1%. Το free float είναι το 48,9% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή το 24,9% του ΑΔΜΗΕ.

Δεδομένο είναι πως για να συμμετάσχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην ΑΜΚ, θα πρέπει να προχωρήσει κι αυτή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η διαδικασία περιλαμβάνει δύο κεφαλαιακές ενισχύσεις, ξεκινώντας πιθανότατα από την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η διαδικασία

Για να διατηρήσει η State Grid το 24%, θα πρέπει να συμμετάσχει με αυτό το ποσοστό στην ΑΜΚ. Επομένως, αν στόχος είναι να αντληθεί συνολικά 1 δισ. ευρώ, η κινεζική εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 240 εκατομμύρια.

Κατ΄ αναλογία, αν αποφασιστεί το Δημόσιο να παραμείνει στο ισχύον ποσοστό του, θα πρέπει να καταβάλει 511 εκατομμύρια. Η πιο απλή λύση είναι να διατηρηθεί ίδιος ο επιμερισμός των μετοχών και στα δύο άλλα εταιρικά σχήματα. Επομένως, για να διατηρήσει το 25% ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (που ανήκει στο Δημόσιο), θα πρέπει να συμμετάσχει κατά 25% στην ΑΜΚ, δηλαδή το Δημόσιο να καταβάλει 250 εκατομμύρια.

Με την ίδια λογική, για να παραμείνει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με το 51% θα πρέπει να καταβάλει 510 εκατομμύρια. Από αυτά, το 51,1% (δηλαδή 261 εκατομμύρια) θα προέλθουν από το Δημόσιο και το 48,9% (δηλαδή 249 εκατομμύρια) από το Χρηματιστήριο.

Στην περίπτωση που αποφασιστεί η είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή, η πιο πιθανή εκδοχή είναι αυτή να γίνει μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Σε αυτή την αύξηση, το Δημόσιο θα συμμετάσχει τόσο όσο χρειάζεται ώστε το συνολικό ποσοστό του (μαζί με το μερίδιο μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) να μειωθεί στο 34%.

Τα βήματα

Όπως δείχνουν τα παραπάνω, η περίπλοκη μετοχική δομή θα διατηρηθεί και μετά την ΑΜΚ. Ένα ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να αντληθούν τα κεφάλαια που αναλογούν μέσω του Χρηματιστηρίου, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ωστόσο, στις επαφές που έχουν γίνει με εγχώριες τράπεζες, αποτελεί κοινή εκτίμηση πως το «στόρι» του ΑΔΜΗΕ (χάρις στην αξιοπιστία που έχει αποκτήσει ο Διαχειριστής και η οποία εγγυάται ότι θα φέρει σε πέρας το επενδυτικό του πρόγραμμα) θα βρει ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό.

Επίσης, τα παραπάνω δείχνουν πως εκτός από περίπλοκη, η διαδικασία θα είναι και χρονοβόρα. Για να «ενεργοποιηθεί», για παράδειγμα, η ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ θα χρειαστεί απόφαση αρχικά του Δ.Σ. και στη συνέχεια έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Επίσης, αν προκριθεί η λύση της εισόδου ενός νέου στρατηγικού επενδυτή, θα πρέπει να υπάρξει μία διαδικασία για την επιλογή του.

Ωστόσο, και μόνο η εκκίνηση της κεφαλαιακής «ένεσης» θα είναι αρκετή ώστε ο ΑΔΜΗΕ να μπορέσει να ανοίξει τον νέο «κύκλο» τραπεζικού δανεισμού για τα επόμενα έργα του (ο οποίος είναι κλειστός αυτή τη στιγμή), καθώς πλέον για τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι διασφαλισμένη η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση των διασυνδέσεων των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Αδειάζει η κλεψύδρα

Το γεγονός αυτό είναι κρίσιμο, με δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV των διασυνδέσεων, που υπέβαλαν η ιταλική Prysmian Powerlink και η ελληνική Fulgor. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν ανάδοχοι και να υπογραφούν συμβάσεις, αφού αυτές δεν γίνεται να τηρηθούν οικονομικά από τον ΑΔΜΗΕ, λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Με την ίδια λογική, οι εξελίξεις όσον αφορά την ΑΜΚ δεν μπορούν να καθυστερήσουν, καθώς λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει διεθνώς για διασυνδέσεις, οι εταιρείες δεν πρόκειται να κρατήσουν «ζωντανές» τις προσφορές τους, αν βλέπουν να περνά ο χρόνος χωρίς να «κλειδώνουν» οι συμβάσεις.

Αν φτάσουν να αποσυρθούν προσφορές, τότε οι διαγωνισμοί θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν, με τα νέα «παράθυρα» παράδοσης των καλωδίων να μετατίθενται για αρκετά χρόνια αργότερα (και σε υψηλότερο κόστος), λόγω των πολλών παραγγελιών.