Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 3% τον Νοέμβριο – Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Στα 24,31 λεπτά ανά κιλοβατώρα η τιμή για τα νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Δελτίο HEPI. Στα 25,82 λεπτά ανά kWh η μέση ευρωπαϊκή χρέωση.

Η 5η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά ήταν η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνει ο δείκτης τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) για τον Νοέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών) διαμορφώθηκε σε 3%, όταν για το σύνολο όλου του δείγματος (33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες) η άνοδος περιορίστηκε στο 1%.

Η χρέωση για τα εγχώρια οικιακά τιμολόγια ρεύματος ήταν 24,31 λεπτά του ευρώ ανά kWh (συμπεριλαμβάνοντας ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους), από 23,57 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η «βουτιά» διατήρησε τις τιμές ρεύματος στην Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 25,82 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT. Σύμφωνα με το report Νοεμβρίου, η αύξηση στη χώρα μας οφείλεται στην αύξηση των ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Τον Νοέμβριο, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας τη διατήρηση των ανοδικών τάσεων των τελευταίων μηνών, καθώς οι ολοένα πιο χειμερινές συνθήκες αυξάνουν τη ζήτηση.

Από τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείγμα του ΗΕΡΙ, στις 11 σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών, ενώ σε 7 καταγράφηκαν μειώσεις σε μικρότερη κλίμακα. Στις υπόλοιπες 11 ευρωπαϊκές πρωτεύουσας δεν υπήρξαν μεταβολές.

Η μεγαλύτερη αύξηση (15%) καταγράφηκε στο Όσλο (Νορβηγία), λόγω σημαντικής ανόδου στις τιμές στην τοπική χονδρεμπορική αγορά (Nordpool). Είναι ενδεικτικό ότι η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπέρασε το 3% και καταγράφηκε στη Λιθουανία (Βίλνιους) λόγω ενίσχυσης των τιμών χονδρικής. Δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση (9%) καταγράφηκε στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία). Η μέση χρέωση για τις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του δείγματος διαμορφώθηκε σε 24,67 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το αέριο

Όσον αφορά το αέριο, η μέση τελική τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 7,38 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 1% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η μέση τιμή για τις πρωτεύουσες των «27» ήταν 10,62 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ και για το σύνολο των 27 πρωτευουσών του δείγματος 10,16 λεπτά ανά κιλοβατώρα, παραμένοντας σταθερή σε μηνιαία βάση.

Εκτός από την Ελλάδα, αύξηση καταγράφηκε στη Σόφια κατά 4%. Σε 10 πόλεις υπήρξαν μειώσεις, αν και σχετικά περιορισμένες, ενώ στις 15 από τις 27 πρωτεύουσες δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή.

Οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο (TTF) ακολούθησαν πτωτική πορεία τον Νοέμβριο, με συνέπεια να μειωθούν ακόμη και κάτω από τα 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα – για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2024. Παράγοντες αποκλιμάκωσης των τιμών είναι οι σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, οι υψηλές εισαγωγές LNG καθώς και τα σημαντικά αποθέματα καυσίμου στις ευρωπαϊκές αποθήκες. Ωστόσο, η αγορά παραμένει ευμετάβλητη, με συνέπεια να μην αποκλείονται νέες ανατιμήσεις αν ενσκήψει ένα κύμα ψύχους ή υπάρξουν διαταραχές στην προμήθεια.



