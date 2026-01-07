Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο - «Γκάζι» στις τιμές τροφίμων

Ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε τον τελευταίο μήνα του 2025 στο 3,5% από 2,7% που ήταν το Νοέμβριο.

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από 2,8% που ήταν το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και του καπνού που διαμορφώθηκε τον τελευταίο μήνα του 2025 στο 3,5% από 2,7% που ήταν το Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 4,5% από 4,7% το Νοέμβριο, ενώ πτώση 1% σημειώθηκε σε ετήσια βάση στην ενέργεια, ενώ το Νοέμβριο οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,3%. Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών ήταν στο -0,1% τον Δεκέμβριο από -0,4% το Νοέμβριο.

Ο δομικός ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός (Γενικός Δείκτης Τιμών χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) παραμένει σταθερός τον Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο στο 3,2%.

Πληθωρισμός 2% στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% που ήταν το Νοέμβριο. Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,5% το Νοέμβριο), στα τρόφιμα, καπνό και αλκοόλ (2,6% από 2,4%) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% έναντι 0,5%), ενώ οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1,9% σε ετήσια βάση από πτώση 0,5% που είχαν καταγραφεί το Νοέμβριο.

Στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης η εικόνα έχει ως εξής: Στη Γερμανία ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2% από 2,6% που ήταν το Νοέμβριο, στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 0,7%, στην Ιταλία στο 1,2%, στην Ισπανία στο 3%.

Τον υψηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό εμφανίζουν η Εσθονία και η Σλοβακία με 4,1% και ακολουθούν: Αυστρία (3,9%), Κροατία (3,8%) και Λετονία (3,5%). Αντίθετα τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζουν οι: Κύπρος (0,1%), Γαλλία (0,7%) και Ιταλία (1,2%).