ΤτΕ: Αύξηση 941 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον Νοέμβριο

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1,516 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,585 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Κατά 1,032 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, τον Νοέμβριο του 2025, έναντι μείωσης κατά 2,137 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,9% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, αύξηση κατά 941 εκατ. ευρώ παρουσίασαν το Νοέμβριο του 2025 οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 196 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,6% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 485 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 448 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 12,8% από 18,7% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 2.332 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,7% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2.308 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 24 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.827 εκατ. ευρώ, τον Νοέμβριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.701 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 524 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 317 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,4% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Νοέμβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,2% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.303 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.384 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 1.167 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.377 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 11,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,6% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 697 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.030 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 12,3% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 470 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 348 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Νοέμβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε στο -0,8%, από -0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 139 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Νοέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 2,0% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.