Στις 22 Δεκεμβρίου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν απαγόρευση εισαγωγής drones που έχουν κατασκευαστεί σε άλλη χώρα: Μια απόφαση εθνικής ασφάλειας με απρόβλεπτο κόστος.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής στο έδαφος της χώρας drones και εξαρτημάτων τους που έχουν κατασκευαστεί σε άλλη χώρα, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας. Η απόφαση, στρέφεται στην ουσία κατά των δύο κολοσσιαίων κινέζικων εταιρειών DJI και Autel Robotics, που κυριαρχούν στην αμερικάνικη αγορά. Μεταξύ των επιφυλάξεων της αμερικάνικης πλευράς, αναφέρεται οτι «δεδομένων των απειλών από μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση, κλοπή ευαίσθητων δεδομένων, τρωτά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού και άλλες πιθανές απειλές για την πατρίδα».

Οι περιορισμοί, δεν αφορούν τα ήδη κυκλοφορούντα drones στις ΗΠΑ, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν και ανωμαλίες στον εφοδιασμό της αγοράς με ανταλλακτικά παλαιότερων μοντέλων.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η λειτουργία και χρήση drones έχει απογειωθεί. Στρατιωτικές πηγές, ανέφεραν ότι οι Ουκρανοί έχουν κάνει τεράστια βήματα στην κατασκευή drones ακόμη και στο πεδίο μάχης και είναι πάντοτε πολύ ευπρόσδεκτοι ομιλητές σε σχετικά ευρωπαϊκά σεμινάρια. Το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, παραμονές Χριστουγέννων εγκαινίασε στην Ξάνθη το δεύτερο εργοστάσιο κατασκευής Drones, δυναμικότητας 1000 τεμαχίων τον μήνα.

Προβλήματα για την γεωργία ακριβείας

Η παραπάνω απαγόρευση, έχει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις και στην αγροτική οικονομία. Λόγω των εκτεταμένων χρήσεων που έχουν τύχει οι συσκευές αυτές σε αγροτικές εφαρμογές. Η Αμερικάνικη Ένωση Καλλιεργητών Σόγιας, του βασικότερου ίσως αγροτικού προϊόντος των ΗΠΑ, αμέσως τοποθετήθηκαν επί του θέματος, κι εξέφρασαν την λύπη τους και τις ανησυχίες τους για την ως άνω απαγόρευση. Ο Πρόεδρός της κ Scott Metzger, καλλιεργητής από το Οχάιο, εστίασε στο γεγονός ότι οι παραγωγοί σόγιας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις σύγχρονες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, περιλαμβανομένων των drones, για να είναι ανταγωνιστικοί, αποτελεσματικοί και περιβαλλοντικά βιώσιμοι, αναρωτώμενος πως θα εξακολουθήσουν να πορεύονται, χωρίς τα κινέζικα προϊόντα. Προέτρεψε τους υπευθύνους να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους υπολογίζοντας τις επιπτώσεις τους αγρότες.

Οι αιτιάσεις του κ Metsger ήλθαν μόλις λίγα 24/ωρα από την ανακοίνωση μέτρων στήριξης των Αμερικάνων αγροτών με το ποσό το 12 δις. δολ., κυρίως λόγω των απωλειών που υπέστησαν από τις χαμηλές αγορές αμερικάνικης σόγιας από την Κίνα.

Κανονικό σκωτσέζικο ντούς!

Ειδικοί επί του θέματος, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή στοχεύει στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής drones στις ΗΠΑ, η οποία έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τα αντίστοιχα κινέζικα προϊόντα. Χρήστης όμως αγροτικών drones και μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Ψεκαστών με drones (ASDC), επιφύλαξε την απάντηση: «πώς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όταν τα αμερικάνικα drones κοστίζουν τέσσερις φορές ακριβότερα και προσφέρουν τις μισές ευκολίες;» Η εν λόγω ένωση, εξέδωσε ανακοίνωση που ζητά την στήριξη από κάθε πλευρά για την ανάκληση της απόφασης στην Γερουσία, όπου και θα λάβει την τελική έγκριση.

Η απόφαση της FCC δεν προέκυψε ως κεραυνός εν αιθρία, όπως ακούγεται στα δικά μας μη εμπλεκόμενα με το θέμα αυτιά. Ήδη οι σχετικές έρευνες του κατά πόσο ευαίσθητα δεδομένα, όπως ποικιλίες, κατάσταση καλλιεργειών, ασθένειες, προσβολές από έντομα, χρησιμοποιούμενα σκευάσματα αγροχημικών γίνονται εδώ και καιρό. Η γνωστή μάλιστα εταιρεία DJI, η οποία πουλάει πάνω από τα μισά εμπορικά drones στις ΗΠΑ, είχε προθυμοποιηθεί να εξετάσει, σε συνεργασία με Αμερικάνους αξιωματούχους, το κατά πόσο ευσταθούν οι φόβοι ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός στα drones τους, είναι σε θέση να εντοπίσει και μεταφέρει τέτοιου είδους πληροφορίες.

Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό από την αμερικάνικη πλευρά που, όπως φαίνεται, στοχεύει να δώσει χρόνο και χώρο στις εγχώριες εταιρείες να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνολογικές εφαρμογές.

Να σημειώσουμε, ότι δεν είναι πρώτη φορά που οι αμερικάνικες αρχές, λαμβάνουν αποφάσεις για τον περιορισμό δραστηριοτήτων Κινέζικων εταιρειών αγροτικού ενδιαφέροντος.

Οι πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις, σε συνδυασμό με τις αργίες των εορταστικών ημερών, δεν έχουν δώσει την ευκαιρία σε γνώστες και αναλυτές της αγοράς να εκφράσουν τις απόψεις τους για την πορείας της παγκόσμιας αγοράς το άμεσο μέλλον. Το βασικό ερώτημα, είναι τι θα γίνει με την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα των κινέζων παραγωγών, αφού η αγορά της Αμερικής, μόνο αμελητέα δεν είναι για αυτούς.



