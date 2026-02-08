Κύκλος Ιδεών: Εκδήλωση με θέμα «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος»

Η εκδήλωση θα λάβει τόπο στο ξενοδοχείο King George τη Δευτέρα και ώρα 17:00.

Εκδήλωση με θέμα τις προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος, διοργανώνει τη Δευτέρα ο Κύκλος Ιδεών - στο ξενοδοχείο King George και ώρα 17:00- με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975».

Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα στις 10 - 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συζητούν οι : Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος (που και θα συντονίσει τη συζήτηση).

