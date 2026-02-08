Ειδήσεις | Ελλάδα

Κύκλος Ιδεών: Εκδήλωση με θέμα «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κύκλος Ιδεών: Εκδήλωση με θέμα «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος»
Η εκδήλωση θα λάβει τόπο στο ξενοδοχείο King George τη Δευτέρα και ώρα 17:00.

Εκδήλωση με θέμα τις προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος, διοργανώνει τη Δευτέρα ο Κύκλος Ιδεών - στο ξενοδοχείο King George και ώρα 17:00- με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975».

Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα στις 10 - 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συζητούν οι : Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος (που και θα συντονίσει τη συζήτηση).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από το «no hire - no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β' εξάμηνο 2025

Πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 5.010 ευρώ

Αγρο-φωτοβολταϊκά: Από Μάρτιο οι αιτήσεις – «Ζεστοί» οι παραγωγοί

tags:
Συνταγματική Αναθεώρηση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider