Τσεχία: Ο πρωθυπουργός Μπάμπις εξετάζει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Τσεχία έρχεται να προστεθεί σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Βρετανία και η Γαλλία που εξετάζουν αυστηρότερη στάση απέναντι στη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δήλωσε την Κυριακή ότι τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν παρόμοιους περιορισμούς.

Χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Βρετανία και η Γαλλία εξετάζουν αυστηρότερη στάση απέναντι στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, λόγω ανησυχιών για τις αντιλαμβανόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, μετά το γεγονός ότι η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών.

«Είμαι υπέρ, γιατί οι ειδικοί που γνωρίζω λένε ότι είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τα παιδιά. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», δήλωσε ο Μπάμπις σε τακτικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε την Κυριακή σε αρκετούς από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης, Κάρελ Χάβλιτσεκ, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του ιδιωτικού σταθμού CNN Prima News ότι το υπουργικό συμβούλιο εξετάζει σοβαρά την πρόταση για απαγόρευση. Αν τελικά αποφασιστεί να προχωρήσει, ο Χάβλιτσεκ ανέφερε ότι η σχετική νομοθεσία θα κατατεθεί εντός του έτους.

Η Ισπανία και η Ελλάδα πρότειναν την περασμένη εβδομάδα απαγορεύσεις στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, καθώς στην Ευρώπη σκληραίνει η στάση απέναντι σε τεχνολογίες που, σύμφωνα με ορισμένους, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εθιστικές. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκάλεσαν την οργή του Έλον Μασκ, του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, πρώην Twitter.

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στα πρότυπα της Αυστραλίας, ενώ η Γαλλία επεξεργάζεται νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τις επιπτώσεις του χρόνου που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες στην ανάπτυξή τους και στην ψυχική τους ευεξία.