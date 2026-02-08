Ακίνητα: Η αύξηση τιμών «μικραίνει» το μέγεθος κατοικιών – Ο πήχης των 250.000 ευρώ σε Αττική, Θεσσαλονίκη

Σπίτια μικρότερου μεγέθους αγοράζονται πλέον σε σχέση με το 2023, με το ίδιο ποσό των 250.000 ευρώ. Τι δείχνει τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset. Πόσο μειώθηκαν τα τετραγωνικά, με το ίδιο budget, σε Αθήνα, Νότια – Βόρεια Προάστια, Πειραιά. «Απώλειες» και σε Θεσσαλονίκη, υπόλοιπη Ελλάδα.

Σπίτι μικρότερου μεγέθους – εμβαδού σε σχέση με το 2023 αγοράζουν πλέον με το ίδιο ποσό, των 250.000 ευρώ, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία. Η άνοδος των τιμών στο εγχώριο real estate οδήγησε ώστε η αγοραστική δύναμη να έχει μετατοπιστεί σε εθνικό επίπεδο, με ποσό πλέον 250.000 ευρώ να εξασφαλίζει λιγότερο χώρο διαβίωσης από ό,τι το 2023. Δηλαδή, με «ίδιος προϋπολογισμός, μικρότερο σπίτι».

Ειδικότερα, βάσει στοιχείων που προκύπτουν με βάση τις αγγελίες που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, σε σχέση με το 2023, αν κάποιος διέθετε τότε και τώρα ένα κεφάλαιο 250.000 ευρώ το σπίτι που θα αγόραζε σήμερα θα ήταν μικρότερο κατά 6,9 τετραγωνικά μέτρα, κατά μέσο όρο, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αγγελιών πανελλαδικά. Από τα 109,7 τ.μ. του 2023 η επιφάνεια των τ.μ. έχει «πέσει» τώρα στα 102,8 τ.μ. με την κατάσταση, προφανώς, να μεταβάλλεται ανάλογα με την περιοχή.

Αυτή είναι η εικόνα από αγγελίες κατοικιών με τιμή από 500 ευρώ/ τ.μ. έως 9.000 ευρώ ανά τ.μ. πανελλαδικά με ζητούμενες τιμές από 230.000 έως 270.000 ευρώ και έτος κατασκευής από το 1950 μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται, σε όλη την Αττική, οι αγοραστές αξίας 250.000 ευρώ αντιμετωπίζουν συνεχή μείωση του χώρου διαβίωσής τους, με τις απώλειες να είναι ορατές σε όλες τις περιφέρειες.

Τι συμβαίνει στην Αττική

Ειδικότερα, στην Αττική, η μέση απώλεια την περίοδο 2023- 2025 φτάνει τα 6,5 τ.μ. για τον ίδιο προϋπολογισμό των 250.000 ευρώ, κατά μέσο όρο. με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως είναι εύλογο στα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας. Βάσει των στοιχείων, στο κέντρο της Αθήνας αγοράζει κάποιος σήμερα ένα σπίτι 87,8 τ.μ. ηλικίας 40 ετών, όταν το 2023 αγόραζε 94,6 τ.μ. για ένα σπίτι, επίσης 40ετίας, ηλικίας του 1987, ήτοι, μείωση σε επιφάνεια κατά 6,8 τ.μ.. Στα νότια προάστια τώρα με 250.000 ευρώ αγοράζει κανείς ένα σπίτι 84,2 τ.μ. του 1988, όταν το 2023 με τα ίδια χρήματα αγόραζε διαμέρισμα 87,5 τ.μ. ηλικίας του 1991. Στα βόρεια προάστια ο ίδιος προϋπολογισμός αντιστοιχεί σήμερα στην αγορά ενός σπιτιού 90,3 τ.μ. του 1989 έναντι των 99 τ.μ. που αγόραζε το 2023, δηλαδή μείωση επιφάνειας κατά μέσο όρο 8,7 τ.μ..

Στον Πειραιά, με το ίδιο διαθέσιμο ποσό ο αγοραστής καταλήγει πλέον σε μικρότερα και ελαφρώς παλαιότερα ακίνητα, καθώς τα 250.000 ευρώ αντιστοιχούν πλέον σε κατοικία 91,9 τ.μ., κατασκευής 1997, έναντι 99,4 τ.μ. και έτους 1996, που μπορούσε να αποκτήσει το 2023. Στα δυτικά προάστια η απώλεια επιφάνειας ανέρχεται σε 6,1 τ.μ. στη διετία 2023-2025. Με 250.000 ευρώ αγοράζεται σπίτι σήμερα 98,7 τ.μ. του 2003 από τα 104,8 τ.μ. του 2007 που αγόραζε κάποιος με τα ίδια χρήματα το 2023.

Σε σχέση με την «εικόνα» ανά περιοχή, ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Καισαριανή καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση, με απώλειες 13,1 τ.μ. μέσα σε μία διετία. Μεγάλες απώλειες σε τετραγωνικά μέτρα καταγράφονται σε Γαλάτσι και Βύρωνα (-9,8 τ.μ.), Ηλιούπολη (-7,5 τ.μ.) και, όπως αναφέραμε, στο κέντρο της Αθήνας με -6,5%. Στα νότια προάστια (κατά μέσο όρο -7,5 τ.μ.), η Καλλιθέα καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες σε επιφάνεια, με μείον 7,2 τ.μ. από το 2023 μέχρι σήμερα, με τα 250.000 ευρώ να εξασφαλίζουν ένα σπίτι του 1987 επιφάνειας 85,9 τ.μ. το 2025. Μειωμένες επιφάνειες καταγράφονται κατά 6,8 τ.μ. στον Αγιο Δημήτριο, κατά -5,8 τ.μ. σε Μοσχάτο – Ταύρο, κατά 3,2 τ.μ. σε Γλυφάδα και -2,3 τ.μ. στο Π. Φάληρο. «Η Νότια Αθήνα δεν συμπιέζεται τόσο γρήγορα, επειδή υπάρχει λιγότερος χώρος για πτώση. Τα 250.000 ευρώ εδώ ήταν ήδη στο όριό τους», αναφέρεται.

Στα βόρεια, η Πεντέλη ξεχωρίζει με απώλεια 18,7 τ.μ. σε επιφάνεια. Σε άλλες περιοχές, με το ίδιο ποσό αγοράζει κάποιος μικρότερα σπίτια κατά 16,2 τ.μ. στα Βριλήσσια, κατά 16,1 τ.μ. σε Χολαργό, Παπάγου, κατά 14,2 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή και κατά 10,9 τ.μ. σε Φιλοθέη, Ψυχικό. Η συμπίεση επιταχύνεται και ο ίδιος τύπος αποθέματος μόλις έγινε μικρότερος.

Στον Πειραιά, μεγάλη είναι η διαφορά στον Κορυδαλλό, όπου μέσα σε μόλις δύο χρόνια το ίδιο budget «χάνει» κατά μέσο όρο 15,7 τ.μ.. εξέλιξη που ισοδυναμεί με την απώλεια ενός ολόκληρου δωματίου και αποτυπώνει τους ταχείς ρυθμούς ανόδου στο λιμάνι και στις γύρω περιοχές. Απώλειες 13 τ.μ. καταγράφονται σε Νίκαια, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 10,8 τ.μ. σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, αλλά -4,3 τ.μ. στο κέντρο της πόλης.

Πώς κινούνται η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, οι πιέσεις είναι ακόμη εντονότερες, καθώς, για παράδειγμα, στην περιοχή του Θερμαϊκού καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια σε όλη τη χώρα, με -40,4 τ.μ. από το 2023 μέχρι σήμερα. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι το έτος κατασκευής παραμένει σταθερό. Απώλεια επιφάνειας, με το ίδιο budget των 250.000 ευρώ, καταγράφονται σε Ωραιόκαστρο (-21,6 τ.μ.), Κορδελιό, Εύοσμο (-17,5 τ.μ.), Θέρμη (-17,3 τ.μ.) και Νεάπολη, Συκιές (-12,6 τ.μ.).

Στην υπόλοιπη χώρα καταγράφονται ανάλογες τάσεις. Στον Βόλο, η απώλεια σε επιφάνεια φτάνει τα 35,7 τ.μ. (από τα 173,9 τ.μ. για σπίτι του 1997 το 2023 σε 138,2 τ.μ. για σπίτι του 1999 σήμερα). Στη Χαλκίδα η μείωση είναι 23 τ.μ., στην Καλαμάτα 22,9 τ.μ., στην Πάτρα -17,9 τ.μ., στο Ηράκλειο Κρήτης -12,5 τ.μ., στη Λάρισα κατά 10 τ.μ. και στα Ιωάννινα κατά 4.5 τ.μ.. «Δεν είναι πλέον μια ιστορία της Αθήνας. Οι επαρχιακές αγορές συμπιέζονται εξίσου γρήγορα, μερικές φορές πιο γρήγορα και όπου εισέρχονται νεότερα ακίνητα, οι απώλειες είναι μικρότερες», αναφέρεται.

