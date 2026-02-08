Σύρος πρέσβης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα είναι σημαντικός γείτονας της Συρίας

Είμαστε πρόθυμοι να οικοδομήσουμε μια σχέση που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, αναφέρει ο Ιμπραχίμ Ολαμπί.

Τη νέα συμφωνία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις περιέγραψε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Συρίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ιμπραχίμ Ολαμπί, ως «μια ιστορία επιτυχίας για όλους τους Σύρους», τονίζοντας ότι «αντανακλά διπλωματία και όχι νίκη για τη μία πλευρά ή την άλλη». Σημείωσε ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων «η πόρτα της διπλωματίας ήταν διαρκώς ανοιχτή», καταλήγοντας στην υπογραφή της συμφωνίας με τον Στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί. Η εφαρμογή της έχει ήδη αρχίσει, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αναπτύσσονται στις καθορισμένες περιοχές, και οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν θα αντιμετωπιστούν μέσω «συζήτησης και διπλωματικής εμπλοκής, καθώς το ζήτημα παραμένει συριακό».

Για την προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών στοιχείων, ο κ. Ολαμπί απέρριψε τον τίτλο «μειονότητες», τονίζοντας την ισότητα ενώπιον του νόμου και τη συμπεριληπτική εκπροσώπηση Μουσουλμάνων, Χριστιανών, Αλαουιτών, Δρούζων και Κούρδων σε υπουργικό επίπεδο. Αναφέρθηκε στην προστασία των εκκλησιών και των δημόσιων εορτασμών των Χριστουγέννων τον Δεκέμβριο 2025 ως απόδειξη ότι η διαφορετικότητα είναι «μια μορφή δύναμης, όχι αιτία ανησυχίας», ενώ αναγνώρισε την σεχταριστική κληρονομιά του πρώην καθεστώτος. Επανέλαβε τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης στην λογοδοσία.

Για τις σχέσεις Ελλάδας-Συρίας, τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί «σημαντικό γείτονα», υπογραμμίζοντας την κοινή ιστορία και την προσφυγική αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα το 2016. Η Δαμασκός επιδιώκει βαθύτερη συνεργασία με την Αθήνα και την ΕΕ, υπενθυμίζοντας τις επαφές υψηλού επιπέδου που ήδη έχουν ξεκινήσει και επιβεβαιώνοντας ότι «μοιραζόμαστε ένα θαλάσσιο σύνορο». Στόχος της Δαμασκού, ανέφερε, είναι μια ισότιμη εταιρική σχέση, τόσο με τις γειτονικές χώρες, όσο και με τις χώρες της Ευρώπης.

Ως προς την πολιτική μετάβαση, ο κ. Ολαμπί ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Συρία θα ενεργήσει «σε αρμονία με το Ψήφισμα 2254 του ΣΑ ΟΗΕ και όχι δεσμευμένη από αυτό» για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τις εκλογές, ενώ επιδιώκει μια πολιτική διαδικασία, της οποίας θα ηγηθεί η Συρία, προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα στη χώρα.

Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη του Σύρου πρέσβη στον ΟΗΕ Ιμπραχίμ Ολαμπί:

Ερ.: Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για νέα συμφωνία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF);

Απ.: Για εμάς, αυτή η συμφωνία είναι μια ιστορία επιτυχίας για όλους τους Σύρους. Δεν αφορά τη νίκη ή την ήττα, για το ένα μέρος ή το άλλο. Από τις πρώτες ημέρες της απελευθέρωσης, η νέα κυβέρνηση τονίζει ότι θέλει να επιλύσει τα ζητήματα μέσω διπλωματίας και εμπλοκής ("engagement"). Το γεγονός ότι φιλοξενήσαμε τον Διοικητή των SDF Στρατηγό Μαζλούμ Aμπντί τον Μάρτιο και υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία, το δείχνει αυτό. Δείχνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ακόμη και όταν αναγκαστήκαμε να έχουμε μια περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση, οι πόρτες προς τη διπλωματία ήταν διαρκώς ανοιχτές. Ο Στρατηγός Μαζλούμ είχε επίσης επαφές με τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Τώρα, αυτή η συμφωνία είναι απόδειξη όσων η Δαμασκός έλεγε για πολύ καιρό. Και τη βλέπουμε, όπως είπα, ως επιτυχία για όλους τους Σύρους, γιατί όλοι θέλουμε μια ενωμένη, ισχυρή, ευημερούσα Συρία που σέβεται και αναγνωρίζει όλα τα συστατικά στοιχεία της κοινωνίας. Η εφαρμογή έχει αρχίσει. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εισέλθει στις διαφορετικές περιοχές, στις οποίες πρέπει να βρίσκονται. Έχουν πραγματοποιήσει αρχικές συναντήσεις και τα πράγματα φαίνεται να συνεχίζουν ομαλά. Η συμφωνία άρχισε αμέσως.

Ερ.: Αν προκύψουν προβλήματα κατά την εφαρμογή, τι είδους μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση τους;

Απ.: Συζήτηση και εμπλοκή ("engagement"). Δεν το βλέπουμε αυτό ως διεθνοποιημένο ή διεθνές ζήτημα. Αυτό είναι συριακό ζήτημα. Και έχουμε αποδείξει τον τελευταίο χρόνο ότι είμαστε ικανοί να συζητούμε και να εμπλεκόμαστε. Νομίζω ότι υπήρξαμε πολύ λογικοί στο να προσαρμόσουμε όλες τις διαφορετικές υλικοτεχνικές, πολιτικές, ανάγκες ασφαλείας, και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και στη μεσολάβηση των συνομιλιών. Κάποιες άλλες χώρες το έκαναν επίσης. Αλλά νομίζω ότι, κρίνοντας από το πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον εμπόδια.

Ερ.: Υπάρχουν ακόμη ανησυχίες για την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών στοιχείων στη Συρία. Η Ελλάδα, μεταξύ άλλων κρατών μελών του ΣΑ ΟΗΕ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του ελληνορθόδοξου στοιχείου και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, των μοναστηριών και των εκκλησιών στη χώρα. Μπορεί η Δαμασκός να εγγυηθεί πλήρως τα δικαιώματα των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης περιουσιών και της ελεύθερης λατρείας;

Απ.: Αυτό που ήταν πολύ ικανοποιητικό από τις πρώτες ημέρες είναι ότι διαφορετικά συστατικά στοιχεία της συριακής κοινωνίας αρνήθηκαν να αποκαλούνται μειονότητες. Ήταν κάπως αφυπνιστικό ότι όταν κάποιες χώρες είπαν ακόμη "θα θέλαμε να προστατεύσουμε τις μειονότητες", αυτές οι ομάδες βγήκαν και είπαν "δεν χρειαζόμαστε την προστασία σας". Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως Σύρους. Και ότι όλοι οι Σύροι αξίζουν την προστασία ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους ενώπιον του νόμου.

Η κυβέρνηση έχει κάνει απίστευτα βήματα για να αντιμετωπίσει κάποιες ανησυχίες που κάποια από αυτά τα συστατικά στοιχεία μπορεί να έχουν. Πρώτον, παραδείγματος χάριν, στην εκπροσώπησή στους υπουργικούς διορισμούς για να σηματοδοτηθεί το είδος της Συρίας που θα θέλαμε να έχουμε. Αυτή είναι η υψηλότερη υπουργική τοποθέτηση. Έχουμε μέλος από σχεδόν κάθε συστατικό στοιχείο της συριακής κοινωνίας. Αν και δεν μας αρέσει να το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουμε να αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους με τη θρησκευτική ή εθνοτική τους ταυτότητα. Αλλά όταν προκύπτει αυτό το ερώτημα, είναι σημαντικό μερικές φορές να αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Αλαουίτες, Δρούζοι σε υπουργικό επίπεδο. Ακόμα ένα παράδειγμα είναι οι Κούρδοι που εντάσσονται στις υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τη συμφωνία με τις SDF. Το ίδιο και οι Αλαουίτες σε διαφορετικά μέρη της Συρίας που τώρα εντάσσονται στις υπηρεσίες ασφαλείας. Φροντίσαμε αφενός να οικοδομήσουμε ένα αφήγημα που στηρίζει τις προσπάθειές μας και αφετέρου οι κινήσεις μας να αλληλοϋποστηρίζονται.

Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς στη Συρία, αλλά ήταν ξέφρενοι. Οι άνθρωποι γιόρταζαν στους δρόμους. Οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι άναψαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Αποτίσαμε φόρο τιμής στις επισκέψεις στις εκκλησίες. Όταν φιλοξένησα το Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από μερικούς μήνες στη Δαμασκό, διασφάλισα ότι κάθε είδους θρησκευτικοί ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες εκπροσωπούνταν εκεί. Η κυβέρνηση, κάνει όλα όσα μπορεί για να αποδείξει ότι αυτή είναι η Συρία που θα θέλαμε να οικοδομήσουμε, ότι η διαφορετικότητα είναι μορφή δύναμης, όχι αιτία ανησυχίας. Όταν κάποια πράγματα πήγαν λάθος σε διαφορετικά μέρη, αναλάβαμε πλήρη ευθύνη. Όταν, παραδείγματος χάριν, έλαβαν χώρα τα γεγονότα στην ακτογραμμή, εγώ προσωπικά πήγα την επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ εκεί για να διερευνήσει, ώστε η πραγματικότητα να βγει στο φως και οι δράστες να λογοδοτήσουν. Και αυτό κάπως υπερψηφίστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον σχετικά με την έκθεση του ΟΗΕ ήταν ότι κατέληξε πως η κυβέρνηση δεν διέπραττε κανένα από αυτά τα εγκλήματα κατά των Αλαουιτών. Πρόσφατα υπήρξε ένα ζήτημα που προέκυψε από ένα γερμανικό περιοδικό που ανέδειξε τους γερμανικούς νόμους μετανάστευσης. Και ανέφερε μια γερμανική υπόθεση ασύλου, όπου κάποιος ισχυρίστηκε ότι "δεν μπορώ να επιστρέψω στη Συρία γιατί είμαι Αλαουίτης". Το γερμανικό δικαστήριο, που είναι πολύ ευαίσθητο σε αυτό το θέμα, απάντησε ότι δεν υπάρχει δίωξη κατά Αλαουιτών στη Συρία. Έτσι, καταλαβαίνουνε ότι έχουν δει τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Πριν δύο ημέρες, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ ο κ. Γουόλτς ανέφερε έναν αξιωματούχο ασφαλείας που ονομάζεται Μοχάμαντ Μασάτ. Ο Μοχάμαντ έδωσε τη ζωή του υπερασπιζόμενος μια εκκλησία από έναν μαχητή του ISIS. Αυτή είναι η Συρία που είμαστε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Το πρώην καθεστώς πραγματικά έπαιξε πάνω στις σεχταριστικές γραμμές και εργαλειοποίησε τον σεχταρισμό προς όφελός του για να παραμείνει στην εξουσία. Έτσι, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κληρονομιά, αλλά είναι μια κληρονομιά για την οποία με χαρά αναλαμβάνουμε ευθύνη με λόγια, πράξεις, βήματα και ευθύνη όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως σχεδιάστηκαν.

Ερ.: Πώς αξιολογεί η Δαμασκός τις σχέσεις της με την Ελλάδα;

Απ.: Η Ελλάδα είναι σημαντικός γείτονας της Συρίας. Υπάρχουν πολλά που μας φέρνουν κοντά, όχι μόνο η γεωγραφία, αλλά και η θρησκεία και η εθνότητα. Η Ελλάδα, επίσης, δέχτηκε Σύρους πρόσφυγες, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ευγνώμονες. Σε διμερές επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών μας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι, έχει ήδη επισκεφθεί την Αθήνα και είχε συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επιπλέον, η Συρία εμπλέκεται με την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμάς. Σε πολυμερές επίπεδο, η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελληνίδα πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά ήρθε με μεγάλη χαρά στη Συρία και συνάντησε επίσης μέλη των θρησκευτικών κοινοτήτων εκεί, κάτι που οργανώσαμε για όλα τα μέλη ώστε να δουν ότι είμαστε περήφανοι για τη διαφορετικότητα. Για εμάς, η σχέση με την Ευρώπη και η σχέση με την Ελλάδα είναι σημαντική. Υπό αυτή την έννοια, μοιραζόμαστε ένα θαλάσσιο σύνορο. Και είμαστε πρόθυμοι να οικοδομήσουμε μια σχέση που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών με ισότιμο τρόπο. Αυτή είναι επίσης μια νέα σελίδα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας απέναντι στο καθεστώς Άσαντ, είναι κάτι που δεν ξεχνάμε. Αυτό επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν οικοδομείται αυτή η νέα σχέση με την Ευρώπη.

Όπως έχετε δει, υπήρξαμε ανοιχτοί, επικοινωνήσαμε και αναζητήσαμε ευκαιρίες. Και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπλακούν με τον ίδιο τρόπο ενεργά για να δουν πώς μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη σχέση, όπως και ο λαός της Συρίας με τον ίδιο τρόπο.

Ερ.: Ποια συγκεκριμένα βήματα σχεδιάζει η Δαμασκός για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση σε ευθυγράμμιση με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδιαίτερα σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τις εθνικές εκλογές;

Απ.: Αυτό το ψήφισμα σχεδιάστηκε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Και μεγάλο μέρος του ξεπεράστηκε από τα γεγονότα. Ακόμη μιλά για τη συριακή κυβέρνηση ως την κυβέρνηση Άσαντ, και την αντιπολίτευση στη Γενεύη, και άλλα πράγματα. Έτσι, έχει ως επί το πλείστον ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Υπάρχουν όμως πράγματα που εξακολουθούν να είναι σχετικά με αυτό σε ό,τι αφορά το σύνταγμα και τις εκλογές. Θα θέλαμε να είμαστε σε αρμονία με αυτό το ψήφισμα, όταν σχεδιάζουμε την πολιτική μας διαδικασία. Όχι καθοδηγούμενοι από αυτό, όχι δεσμευμένοι από αυτό, αλλά σε αρμονία.

Δημοσιεύσαμε ένα πενταετές σχέδιο μετάβασης που έχει τη συνταγματική διακήρυξη, τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τις οποίες μόλις πραγματοποιήσαμε και ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε τώρα στις νέες περιοχές στη βορειοανατολική Συρία. Έπειτα, ακολουθεί η συνταγματική επιτροπή, οι εκλογές, και ούτω καθεξής. Αλλά διασφαλίσαμε ότι δεν υπάρχει πολιτικό κενό και γι’ αυτό ανακοινώσαμε το σχέδιο και όλα έγιναν με τάξη, με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τους θεσμούς και να διατηρήσουμε το κράτος δικαίου. Αυτό είναι το βασικό για τη Συρία που θα θέλαμε να οικοδομήσουμε.

Ερ.: Υπάρχουν εξελίξεις στις συνομιλίες ασφαλείας με το Ισραήλ; Τι μήνυμα θα μεταφέρατε στο Ισραήλ;

Απ.: Η αρχή μας ήταν πολύ ξεκάθαρη από την πρώτη ημέρα. Υπάρχει μια συμφωνία του 1974 στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε τη σφραγίδα του. Υπάρχουν οι δυνάμεις της UNDOF ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ. Υπάρχουν ειρηνευτικές δυνάμεις. Μετά την πτώση του καθεστώτος, για κάποιο λόγο, το Ισραήλ αποφάσισε να μετακινηθεί σε περιοχές της UNDOF. Υπό αυτή την έννοια, εκτόπισε ειρηνευτικές δυνάμεις. Το Ισραήλ πρόταξε ανησυχίες ασφαλείας, λέγοντας ότι "δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς θα μοιάζει". Πήραν προληπτικά μέτρα. Αλλά είναι πολύ σαφές ότι τίποτα από αυτό δεν είναι προσωρινό.

Μόλις επέστρεψα από εκεί. Γι’ αυτό μόλις παρείχα ενημέρωση για όσα είδα. Δεν φαίνεται προσωρινό. Πήγα εκεί με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν Πιερ Λακρουά για να δούμε τι συμβαίνει. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία του 1974. Σε αυτήν θέλουμε να επιστρέψουμε. Οι ΗΠΑ μεσολαβούν στις συνομιλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας στα Υψίπεδα του Γκολάν. Εδώ στον ΟΗΕ είχαμε ένα ψήφισμα που έλαβε 123 ψήφους για τα Υψίπεδα του Γκολάν. Και είμαστε πολύ σαφείς ότι η συριακή κυβέρνηση -ιδιαίτερα σε μεταβατική περίοδο- δεν πρόκειται να παραιτηθεί από οποιαδήποτε συριακά δικαιώματα.

Τις ανησυχίες ασφαλείας και για τις δύο πλευρές μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά αρπαγή γης δεν μπορούμε. Άσκηση ατιμωρησίας δεν μπορούμε, την οποία έχουμε δει και ακούσει από συριακές οικογένειες που στοχοποιήθηκαν από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δει μια διπλωματική εμπλοκή που δεν έχει δει ποτέ από τη Συρία πριν. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της εμπλοκής βρίσκεται επίσης στα χέρια του Ισραήλ όσο βρίσκεται και στα χέρια της Συρίας.

Ερ.: Ποια είναι η κατάσταση στο στρατόπεδο Αλ-Χολ; Αναλυτές και ειδικοί κάνουν λόγο για φυτώριο εξτρεμισμού.

Απ.: Οι αναλυτές το λένε εδώ και καιρό γιατί είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Βρίσκεται εκεί και δυστυχώς έχει αφεθεί χωρίς φροντίδα. Χώρες που έχουν πολίτες εκεί τους έχουν αφαιρέσει την υπηκοότητα, ώστε να δυσκολέψουν την επιστροφή τους. Έτσι, το στρατόπεδο Αλ-Χολ ήταν επίσης μέρος της περίπλοκης κληρονομιάς που κληρονόμησε η συριακή κυβέρνηση. Κληρονομήσαμε κυρώσεις, μια περίπλοκη οικονομία, διαιρεμένες φατρίες, εκτοπισμένο πληθυσμό. Το Αλ-Χολ ήταν επίσης μια πολύ περίπλοκη ιστορία. Αναλάβαμε πλήρη ευθύνη γι’ αυτό. Τώρα συνεργαζόμαστε με τις σχετικές κυβερνήσεις για να δούμε πώς θα χειριστούμε τους πολίτες τους και να δούμε ότι και αυτές θα αναλάβουν την ευθύνη τους. Συνεργαζόμαστε με την UNHCR για να διασφαλίσουμε την παροχή υπηρεσιών. Οι άνθρωποι το αποκαλούν στρατόπεδο Αλ-Χολ αλλά είναι μια ανοιχτή φυλακή υπό αυτή την έννοια με πολλές μητέρες και παιδιά. Έτσι θα βρούμε έναν τρόπο που είναι ασφαλής, δίκαιος και ανθρώπινος για τους ανθρώπους εκεί. Αλλά ξανά, αναλάβαμε την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό και θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ασφαλής, δίκαιη και ανθρώπινη λύση σε αυτή την κατάσταση».

Ερ.: Ο Πρόεδρος αλ Σάρα πρόσφατα επισκέφθηκε τη Ρωσία για δεύτερη φορά. Δεδομένου ότι έχει ζητήσει την έκδοση του Μπασάρ αλ Άσαντ ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης; Επιβεβαιώνετε ότι η Ρωσία προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της στη Σύρια και να διασφαλίσει τις βάσεις της;

Απ.: Η σχέση μεταξύ Ρωσίας και Συρίας ξεκινάει πολύ πριν από την εξέγερση. Ο πατέρας του Άσαντ την ξεκίνησε. Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι κάτι που η συριακή κυβέρνηση κάνει εκτός του συνηθισμένου. Όταν απελευθερώσαμε τη Συρία, μεγάλες δυνάμεις βρίσκονταν εκεί. Αυτό είναι μέρος της κληρονομιάς που παραλάβαμε. Έτσι, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι η σχέση με τη Ρωσία - που δεν τη βλέπαμε να βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι υπό το προηγούμενο καθεστώς - θα πρέπει να διορθωθεί και να ξεκινήσουμε μια νέα σελίδα με τη Ρωσία που ωφελεί πρωτίστως τους Σύρους. Αν αυτό ευθυγραμμίζεται με τα ρωσικά συμφέροντα, τότε αυτό είναι εντάξει.

Έχετε δει ότι εμπλεκόμαστε με τη Ρωσία σε πολλά θέματα μέσω αυτής της μακράς σχέσης. Αλλά βρισκόμαστε επίσης στη διαδικασία τώρα να επαναχαράξουμε αυτή η σχέση. Αυτά τα ταξίδια είναι μέρος αυτής της στόχευσης. Επειδή είναι μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή του πώς εμπλεκόμαστε με όλες τις χώρες. Αυτό περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Έτσι, τίποτα δεν είναι σταθερό και δεδομένο τώρα. Εξερευνούμε πού βρίσκονται τα συμφέροντα του συριακού λαού. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά κράτη σε όλο τον κόσμο».

Ερ.: Πώς θα περιγράφατε τον ρόλο της Τουρκίας στη Συρία;

Απ.: Η Τουρκία έχει δεχθεί πολλούς πρόσφυγες, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια. Μοιραζόμαστε σχεδόν χίλια χιλιόμετρα σύνορο με την Τουρκία. Η απελευθέρωση της Συρίας ήταν έκπληξη για όλους. Νομίζω ότι η Τουρκία, μετά την πτώση του καθεστώτος και την απελευθέρωση, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα και θέλησε να εμπλακεί πολύ γρήγορα και πρόσφερε ό,τι μπορούσε, επίσης πολύ γρήγορα. Σε αντίθεση, πολλές άλλες χώρες πήραν τον χρόνο τους. Εννοώ, η Ευρώπη, δυστυχώς, πήρε τον χρόνο της πριν εμπλακεί έντονα μαζί μας. Κάποιες χώρες εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν κυρώσεις της εποχής Άσαντ εναντίον αυτής της νέας κυβέρνησης για να εξισορροπήσουν κάτι ή να κερδίσουν κάτι. Η Τουρκία δεν το έκανε αυτό.

Θέλησε να εμπλακεί πολύ γρήγορα. Βλέπουμε την Τουρκία ως σημαντικό περιφερειακό παίκτη στη Συρία. Παράλληλα, να σημειώσω ότι το πρώτο επίσημο ταξίδι μας ήταν στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε επίσης τις σχέσεις μας με τις αραβικές χώρες υπό την ίδια έννοια. Το πρώτο ταξίδι του Προέδρου αλ Σάρα ήταν στη Σαουδική Αραβία για να σηματοδοτήσει ότι η Συρία είναι επίσης μέρος του αραβικού κόσμου. Έχετε δει ότι στην τελευταία επιχείρηση στα βορειοανατολικά, υπήρξε πολύ περιορισμένη εμπλοκή από οποιαδήποτε περιφερειακή χώρα. Ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό. Ο κόσμος περίμενε πολλές περιφερειακές χώρες να εμπλακούν, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία μας εμπιστεύθηκε να το χειριστούμε με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα της Συρίας πρώτα, αλλά επίσης λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το PKK. Το καταφέραμε αυτό χωρίς τουρκική εμπλοκή. Προσπαθούμε να έχουμε καλή σχέση με όλους τους γείτονές μας με τρόπο που να δείχνει το σεβασμό μας στις ευρωπαϊκές χώρες, στις περιφερειακές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ