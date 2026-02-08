Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη δύο οικισμών στα ανατολικά της Ουκρανίας

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Χλούσκιβκα στην περιοχή του Χάρκοβο στα ανατολικά της Ουκρανίας και τον οικισμό Σιντόριβκα στην περιοχή του Σούμι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Χλούσκιβκα στην περιοχή του Χάρκοβο στα ανατολικά της Ουκρανίας και τον οικισμό Σιντόριβκα στην περιοχή του Σούμι, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ίδιο υπουργείο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία
Ουκρανία
