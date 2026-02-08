Ειδήσεις | Ελλάδα

Παπανδρέου: Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Έπστιν - Τέλος η λάσπη

Παπανδρέου: Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Έπστιν - Τέλος η λάσπη
Ο πρώην πρωθυπουργός διαψεύδει σχετικό δημοσίευμα, το οποίο χαρακτηρίζει «συκοφαντικό».

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein. Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία», σημειώνει ο Γιώργος Παπανδρέου απαντώντας σε «συκοφαντικό δημοσίευμα».

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει στην απάντηση του πως «όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως ‘αποκάλυψη' ή δήθεν ‘σκοτεινή διαδρομή' την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 —όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη— δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί». Αναφέρει πως «σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης».

«Αλλά», σχολιάζει ο κ. Παπανδρέου, «όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία». «Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης. Τέλος η λάσπη!», υπογραμμίζει καταληκτικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

