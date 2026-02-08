Βρετανία: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Κιρ Στάρμερ

Αφορμή, ο διορισμός του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο Έπστιν, Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν “τιμή του” να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη και προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα για το ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

“Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του”, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ