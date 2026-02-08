Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Κιρ Στάρμερ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Κιρ Στάρμερ
Αφορμή, ο διορισμός του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο Έπστιν, Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν “τιμή του” να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη και προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα για το ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

“Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του”, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από το «no hire - no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β' εξάμηνο 2025

Πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 5.010 ευρώ

Αγρο-φωτοβολταϊκά: Από Μάρτιο οι αιτήσεις – «Ζεστοί» οι παραγωγοί

tags:
Βρετανία
Κιρ Στάρμερ
Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider