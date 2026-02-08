Από το «no hire - no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β' εξάμηνο 2025

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στη λύση «no hire – no fire» (καμία πρόσληψη – καμία απόλυση). Στην Ελλάδα τα ποσοστά απασχόλησης καταγράφουν ρεκόρ, ενώ και οι απολύσεις/αποχωρήσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.

Λίγα χρόνια μετά τη «Μεγάλη Παραίτηση» που σημάδεψε την εποχή της πανδημίας, η διεθνής αγορά εργασίας φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να βρει τον «βηματισμό» της, κινούμενη με διαφορετικές... ταχύτητες σε διαφορετικές χώρες.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στη λύση «no hire – no fire» (καμία πρόσληψη – καμία απόλυση), επιλέγοντας τις μεμονωμένες προσλήψεις που καλύπτουν μόνο τις θέσεις όσων αποχωρούν. Έτσι η αγορά εργασίας παραμένει κατ' ουσίαν σε ακινησία.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη χαμηλότερη πληθωριστική πίεση, στην υψηλότερη παραγωγικότητα και στη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στο ρευστό αυτό σκηνικό έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη, που ήδη αλλάζει τη δομή της απασχόλησης και υπολογίζεται να αφανίσει την πλειοψηφία των entry-level θέσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μορφή AI Augmentation εντείνεται, καθώς οι οργανισμοί ενσωματώνουν AI agents σε ολοένα και πιο σύνθετες ροές εργασίας, πέρα από τον παραδοσιακό αυτοματισμό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται από υποστηρικτικό εργαλείο σε ενεργό μέρος των ροών εργασίας, μέσω AI Agents που συνεργάζονται με ανθρώπους και μεταξύ τους. Οι εργοδότες αναφέρουν ότι κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες παραμένουν δύσκολο να αντικατασταθούν από την ΑΙ, με την ηθική κρίση να βρίσκεται στην κορυφή (33%), ακολουθούμενη από την εξυπηρέτηση πελατών (31%) και τη διαχείριση ομάδων (30%).

Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα αλλάξει το 39% των βασικών δεξιοτήτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα συνεργατικά μοντέλα ανθρώπων και AI. Οι εργαζόμενοι καλούνται να αλληλεπιδρούν καθημερινά με ψηφιακά και AI-based συστήματα, καθιστώντας το upskilling κρίσιμο για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας.

Εξάμηνο αρνητικού ισοζυγίου προσλήψεων - απολύσεων

Στην Ελλάδα η αγορά εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει κινητικότητα, με το ποσοστό απασχόλησης τον Οκτώβριο του 2025 να διαμορφώνεται στο 56,2%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ (αντισταθμίζοντας μερικώς τη συρρίκνωση του πληθυσμού).

Ωστόσο, με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το β' εξάμηνο του 2025 σε επίπεδο προσλήψεων - αποχωρήσεων, καθώς από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο οι απολύσεις ξεπερνούν τις προσλήψεις ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μεγάλες στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις του ΠΣ «Εργάνη» το ισοζύγιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Ιούλιος : 292.270 προσλήψεις - 312.999 απολύσεις

: 292.270 προσλήψεις - 312.999 απολύσεις Αύγουστος: 213.332 προσλήψεις - 215.874 απολύσεις

213.332 προσλήψεις - 215.874 απολύσεις Σεπτέμβριος: 360.494 προσλήψεις - 369.690 απολύσεις

360.494 προσλήψεις - 369.690 απολύσεις Οκτώβριος: 301.206 προσλήψεις - 421.225 απολύσεις

301.206 προσλήψεις - 421.225 απολύσεις Νοέμβριος: 224.107 προσλήψεις - 320.595 απολύσεις

224.107 προσλήψεις - 320.595 απολύσεις Δεκέμβριος: 231.834 προσλήψεις - 246.358 απολύσεις

Εκτός από το β' εξάμηνο του έτους, αρνητικός ήταν και ο Ιανουάριος 2025 με 205.933 προσλήψεις και 221.383 απολύσεις/οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Η αναζήτηση μεγαλύτερων μισθολογικών απολαβών είναι ο βασικότερος λόγος του «κύματος» παραιτήσεων -ιδίως των νέων - καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία της «Εργάνης» το 36,5% των εργαζομένων εξακολουθούν να λαμβάνουν έως και 1.000 ευρώ μεικτά.

Αξίζει να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες του 2025 ανακοινώθηκαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις από πολυεθνικές, εν μέσω χαμηλής ζήτησης και αυτοματοποίησης λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες-κολοσσοί όπως η Amazon, η Nestlé και η UPS περικόπτουν χιλιάδες θέσεις, ενώ οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης μειώνοντας σιωπηρά το προσωπικό τους εν αναμονή των εξελίξεων.