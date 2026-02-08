ΥΠΕΘΟ: Το σχέδιο δράσης 7 σημείων για το «κόκκινο» ιδιωτικό χρέος

Το βάρος των ρυθμίσεων και των παρεμβάσεων πολιτικής πλέον πέφτει στην πρόληψη της δημιουργίας νέου ιδιωτικού χρέους, μέσω του έγκαιρου εντοπισμού οικονομικών δυσχερειών και τη βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων για την αξιολόγηση του πιστοληπτικού κινδύνου.

Η μείωση του κόκκινου ιδιωτικού χρέους που έχει φύγει από το τραπεζικό σύστημα αλλά παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα, αλλά -και το σημαντικότερο- η αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών ιδιώτες και επιχειρήσεις είναι δύο βασικοί άξονες του σχεδιασμού του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη φετινή χρονιά σημειώνεται πως δύο εργαλεία, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και ο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών, ήδη έχουν μπει σε εφαρμογή και πέντε ακόμη εργαλεία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν εντός του έτους.

Οι επτά παρεμβάσεις

Οι επτά παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής είναι οι εξής: